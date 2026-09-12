«Факел» — «Балтика»: в ворота хозяев назначили пенальти с помощью ВАР, Хиль сравнял счет

«Балтика» сравняла счет в матче против «Факела» в 8-м туре РПЛ — 2:2.

На 90+5-й минуте Брайан Хиль реализовал одиннадцатиметровый. Главный арбитр матча Михаил Плиско назначил пенальти после вмешательства ВАР за игру рукой защитника воронежцев Матвея Бардачева в своей штрафной площади.