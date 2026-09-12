«Факел» — «Балтика»: Голенков забил дебютный гол в составе калининградцев

«Балтика» отыграла один мяч в матче 8-го тура РПЛ против «Факела» — 1:2.

Встреча проходит в Воронеже.

На 74-й минуте отличился нападающий гостей Егор Голенков.

Для него это первый гол за «Балтику» после перехода из «Ростова». Калиниградцы объявили о трансфере 27-летнего игрока 8 сентября. Контракт Голенкова с «Балтикой» рассчитан до конца июня 2029 года.