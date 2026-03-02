Карпукас: «Хочу остаться в «Локомотиве». Посмотрим, останусь ли. Контракт пока не переподписан»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

«Контракт пока не переподписан. Хочу ли я остаться в «Локомотиве»? Точно да. Останусь ли — посмотрим», — сказал Карпукас «СЭ».

Карпукас в этом сезоне провел за «Локомотив» 22 матча и отличился 1 голевой передачей.

Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.