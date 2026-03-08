ЭСК: Прокопов правильно отменил гол «Оренбурга» и назначил пенальти в ворота «Акрона» в 19-м туре РПЛ

ЭСК РФС единогласно признала, что главный арбитр матча 19-го тура РПЛ «Оренбург» — «Акрон» Андрей Прокопов правильно отменил гол оренбуржцев на 36-й минуте.

Игра команд прошла 28 февраля на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

«Артем Дзюба находится в положении «вне игры» в момент передачи от Максима Болдырева. Плечо Дзюбы находится ближе к линии ворот соперника, чем стопа предпоследнего игрока обороны Эмила Ценова. ВАР принял верное фактическое решение, исходя из начертания офсайдных линий по указанным крайним точкам игроков», — говорится в мотивировке ЭСК.

Также ЭСК единогласно поддержала решение Прокопова назначить пенальти в ворота «Акрона» после видеопросмотра на 66-й минуте, поскольку рука игрока тольяттинской команды Хетага Хосонова при контакте с мячом «была неестественно поднята вверх, отставлена от тела и делала его неестественно больше».

Кроме этого, ЭСК пришла к выводу, что судья правильно не назначил пенальти в ворота «Оренбурга» на 74-й и 76-й минутах.

«Акрон» (21 очко) занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» (15 очков) располагается на 15-й строчке.

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