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Судейство

ЭСК: Прокопов правильно отменил гол «Оренбурга» и назначил пенальти в ворота «Акрона» в 19-м туре РПЛ

Алина Савинова

ЭСК РФС единогласно признала, что главный арбитр матча 19-го тура РПЛ «Оренбург» — «Акрон» Андрей Прокопов правильно отменил гол оренбуржцев на 36-й минуте.

Игра команд прошла 28 февраля на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

«Артем Дзюба находится в положении «вне игры» в момент передачи от Максима Болдырева. Плечо Дзюбы находится ближе к линии ворот соперника, чем стопа предпоследнего игрока обороны Эмила Ценова. ВАР принял верное фактическое решение, исходя из начертания офсайдных линий по указанным крайним точкам игроков», — говорится в мотивировке ЭСК.

Также ЭСК единогласно поддержала решение Прокопова назначить пенальти в ворота «Акрона» после видеопросмотра на 66-й минуте, поскольку рука игрока тольяттинской команды Хетага Хосонова при контакте с мячом «была неестественно поднята вверх, отставлена от тела и делала его неестественно больше».

Кроме этого, ЭСК пришла к выводу, что судья правильно не назначил пенальти в ворота «Оренбурга» на 74-й и 76-й минутах.

«Акрон» (21 очко) занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» (15 очков) располагается на 15-й строчке.

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Источник: https://www.rfs.ru/news/223838
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РПЛ
ФК Акрон
ФК Оренбург
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В «Спартаке» оценили готовность поля «Лукойл Арены» к матчу против «Акрона»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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