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Мостовой о пенальти в матче «Факела» и «Балтики» в РПЛ: «Очередное издевательство над футболом»

Сергей Филин

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поделился мнением о назначении пенальти в конце матча 8-го тура РПЛ между «Факелом» и «Балтикой» (2:2).

Главный арбитр матча Михаил Плиско назначил пенальти после вмешательства ВАР за игру рукой защитника воронежцев Матвея Бардачева в своей штрафной площади. Нападающий Брайан Хиль реализовал 11-метровый удар на 90+5-й минуте.

«Ой, друзья, сколько еще нефутбольных решений будет принято в нашем чемпионате. Сейчас, к сожалению, не смотрел игру, увидел концовку, последние пять минут «Факела» с «Балтикой». И увидел назначение пенальти. Ну, это просто очередное издевательство над футбольными людьми, над футболом. Идет борьба, борются там человек 6-7. И вдруг, парень стоял, просто в него мяч вниз попадает куда-то в руку, которая там у него где-то была внизу там где-то непонятно. Он причем н присутствовал. Это все равно, что человек стоял на трибуне, и в него там кинули мячом, и попали ему в руку. Он стоит, говорит: «А я должен что здесь делать?» И они смотрят ВАР, назначают пенальти в ворота «Факела». Ну вы чего? Сколько можно это терпеть-то? Вы издеваетесь что ли над нашим футболом?» — сказал Мостовой в видео, которое опубликовал в соцсетях.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
12 сентября, 14:00. Факел (Воронеж)
Факел
2:2
Балтика

«Факел» с 3 очками занимает последнее 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Балтика» с 11 очками — на 7-й строчке.

В следующем туре 16 сентября «Факел» на выезде сыграет со «Спартаком», а «Балтика» в тот же день в гостях встретится с «Зенитом».

Источник: Соцсети Александра Мостового
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Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Маркиньос

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Юрий Горшков

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