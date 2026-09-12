Мостовой о пенальти в матче «Факела» и «Балтики» в РПЛ: «Очередное издевательство над футболом»
Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поделился мнением о назначении пенальти в конце матча 8-го тура РПЛ между «Факелом» и «Балтикой» (2:2).
Главный арбитр матча Михаил Плиско назначил пенальти после вмешательства ВАР за игру рукой защитника воронежцев Матвея Бардачева в своей штрафной площади. Нападающий Брайан Хиль реализовал 11-метровый удар на 90+5-й минуте.
«Ой, друзья, сколько еще нефутбольных решений будет принято в нашем чемпионате. Сейчас, к сожалению, не смотрел игру, увидел концовку, последние пять минут «Факела» с «Балтикой». И увидел назначение пенальти. Ну, это просто очередное издевательство над футбольными людьми, над футболом. Идет борьба, борются там человек 6-7. И вдруг, парень стоял, просто в него мяч вниз попадает куда-то в руку, которая там у него где-то была внизу там где-то непонятно. Он причем н присутствовал. Это все равно, что человек стоял на трибуне, и в него там кинули мячом, и попали ему в руку. Он стоит, говорит: «А я должен что здесь делать?» И они смотрят ВАР, назначают пенальти в ворота «Факела». Ну вы чего? Сколько можно это терпеть-то? Вы издеваетесь что ли над нашим футболом?» — сказал Мостовой в видео, которое опубликовал в соцсетях.
«Факел» с 3 очками занимает последнее 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Балтика» с 11 очками — на 7-й строчке.
В следующем туре 16 сентября «Факел» на выезде сыграет со «Спартаком», а «Балтика» в тот же день в гостях встретится с «Зенитом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
10
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
11
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
12
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|2 : 1
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|2 : 2
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0