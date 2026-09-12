Мостовой о пенальти в матче «Факела» и «Балтики» в РПЛ: «Очередное издевательство над футболом»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поделился мнением о назначении пенальти в конце матча 8-го тура РПЛ между «Факелом» и «Балтикой» (2:2).

Главный арбитр матча Михаил Плиско назначил пенальти после вмешательства ВАР за игру рукой защитника воронежцев Матвея Бардачева в своей штрафной площади. Нападающий Брайан Хиль реализовал 11-метровый удар на 90+5-й минуте.

«Ой, друзья, сколько еще нефутбольных решений будет принято в нашем чемпионате. Сейчас, к сожалению, не смотрел игру, увидел концовку, последние пять минут «Факела» с «Балтикой». И увидел назначение пенальти. Ну, это просто очередное издевательство над футбольными людьми, над футболом. Идет борьба, борются там человек 6-7. И вдруг, парень стоял, просто в него мяч вниз попадает куда-то в руку, которая там у него где-то была внизу там где-то непонятно. Он причем н присутствовал. Это все равно, что человек стоял на трибуне, и в него там кинули мячом, и попали ему в руку. Он стоит, говорит: «А я должен что здесь делать?» И они смотрят ВАР, назначают пенальти в ворота «Факела». Ну вы чего? Сколько можно это терпеть-то? Вы издеваетесь что ли над нашим футболом?» — сказал Мостовой в видео, которое опубликовал в соцсетях.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

12 сентября, 14:00. Факел (Воронеж)

«Факел» с 3 очками занимает последнее 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Балтика» с 11 очками — на 7-й строчке.

В следующем туре 16 сентября «Факел» на выезде сыграет со «Спартаком», а «Балтика» в тот же день в гостях встретится с «Зенитом».