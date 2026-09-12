«Зенит» — «Локомотив»: счет и результат матча 8-го тура РПЛ

«Зенит» и «Локомотив» сыграют в 8-м туре РПЛ в субботу, 12 сентября. Матч пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 16.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Зенит» — «Локомотив» можно в нашем матч-центре.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

12 сентября, 16:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Результат появится на этой странице после окончания матча.

В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 15.30 мск. Также матч можно смотреть в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (по регистрации).

После 7 туров чемпионата России «Зенит» набрал 12 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, «Локомотив» с шестью очками располагается на 13-й строчке.

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