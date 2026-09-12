Махачкалинское «Динамо» продлило контракт с капитаном Алибековым до 2029 года

Махачкалинское «Динамо» объявило о продлении контракта с капитаном команды Муталипом Алибековым.

Новое соглашение с 29-летним защитником рассчитано до лета 2029 года.

Алибекоы выступает за «Динамо» с 2021 года. За это время он провел за команду 142 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

Алибеков является воспитанником ЦСКА. Ранее он также выступал за «Химки», «Балтику», белорусские «Смолевичи» и махачкалинский «Легион-Динамо».