«Зенит» о матче с «Локомотивом» в РПЛ: «Защитник гостей почему-то сыграл рукой в своей штрафной площади. Игра продолжается»

Пресс-служба «Зенита» прокомментировала эпизод, который произошел в начале матча с «Локомотивом» в 8-м туре РПЛ.

Матч проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 12 сентября.

На 3-й минуте полузащитник «Зенита» Максим Глушенков сделал подачу в центр штрафной площади после розыгрыша углового. Футболисты «Локомотива» вынесли мяч.

«Защитник гостей почему-то сыграл рукой в своей штрафной площади. Игра продолжается», — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита» в соцсетях.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Зенит» — «Локомотив» можно в матч-центре и текстовой онлайн-трансляции «СЭ».