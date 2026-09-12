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Зенит — Локомотив: Зенит обвинил соперника в игре рукой в штрафной и неназначении пнальти в матче РПЛ 12 сентября 2026

«Зенит» о матче с «Локомотивом» в РПЛ: «Защитник гостей почему-то сыграл рукой в своей штрафной площади. Игра продолжается»

Сергей Филин

Пресс-служба «Зенита» прокомментировала эпизод, который произошел в начале матча с «Локомотивом» в 8-м туре РПЛ.

Матч проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 12 сентября.

На 3-й минуте полузащитник «Зенита» Максим Глушенков сделал подачу в центр штрафной площади после розыгрыша углового. Футболисты «Локомотива» вынесли мяч.

«Защитник гостей почему-то сыграл рукой в своей штрафной площади. Игра продолжается», — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита» в соцсетях.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Зенит» — «Локомотив» можно в матч-центре и текстовой онлайн-трансляции «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
12 сентября, 16:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Локомотив
Источник: ФК «Зенит»
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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П
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Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

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Лечи Садулаев

Ахмат

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И К Ж
Илья Рожков
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Рубин

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