«Зенит» о матче с «Локомотивом» в РПЛ: «Защитник гостей почему-то сыграл рукой в своей штрафной площади. Игра продолжается»
Пресс-служба «Зенита» прокомментировала эпизод, который произошел в начале матча с «Локомотивом» в 8-м туре РПЛ.
Матч проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 12 сентября.
На 3-й минуте полузащитник «Зенита» Максим Глушенков сделал подачу в центр штрафной площади после розыгрыша углового. Футболисты «Локомотива» вынесли мяч.
«Защитник гостей почему-то сыграл рукой в своей штрафной площади. Игра продолжается», — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита» в соцсетях.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Зенит» — «Локомотив» можно в матч-центре и текстовой онлайн-трансляции «СЭ».
Источник: ФК «Зенит»
Положение команд
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
10
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
11
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
12
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
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30 тур
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|2 : 1
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|2 : 2
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
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