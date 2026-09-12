Агкацев, Кисляк, Умяров, Нино и еще 8 игроков номинированы на премию «Джентльмен года»
«Комсомольская правда» объявила номинантов на премию «Джентльмен года» — 2026.
В число номинантов вошли 12 футболистов: Станислав Агкацев («Краснодар»), Арсен Адамов («Ахмат»), Денис Адамов, Нино (оба — «Зенит»), Мингиян Бевеев («Балтика»), Матвей Кисляк, Данил Круговой (оба — ЦСКА), Руслан Литвинов, Наиль Умяров (оба — «Спартак»), Алексей Миронов («Ростов»), Антон Митрюшкин («Локомотив») и Иван Сергеев («Динамо»).
Голосование болельщиков проходит на сайте «КП» до 27 сентября. По его итогам будет определена тройка финалистов, из которых жюри выберет победителя премии.
Премия «Джентльмен года» имени Федора Черенкова вручается футболистам, которые выступают за российские клубы, с 1994 года. Действующим обладателем награды является Андрей Мостовой, которого «Локомотив» в начале сентября арендовал у «Зенита».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
10
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
11
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
12
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|2 : 1
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0