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Зенит — Локомотив: прогноз, ставка и коэффициент на матч РПЛ 12 сентября 2026

«Зенит» — «Локомотив»: ставка и коэффициент на матч РПЛ

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Джон Джонс и Луис Энрике.
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» и «Локомотив» встретятся в 8-м туре РПЛ в субботу, 12 сентября. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 16.15 по московскому времени.

Мнения о матче «Зенит» — «Локомотив»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов:

— «Зенит» сыграл [с ЦСКА] лучший первый тайм в этом чемпионате. Я думаю, все лучшее из первого тайма «Зенит» возьмет, и у «Локомотива» шансов не будет. Ну, когда-то должно залетать начать? Соболев забивает в каждом матче, Луис Энрике с «Факелом» убежал, обыграл троих, набрали три очка. Джон Джон — не впечатляет, есть такое. «Зенит» начал играть в прессинг. Если питерцы забьют первые, то, думаю, «Локомотив» развалится.

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин:

— «Зенит» победит со счетом 2:0. «Локомотив» в этом матче не забьет. Команда из Санкт-Петербурга свои моменты реализует.

Комментатор Константин Генич:

— Последний матч между этими командами закончился в Москве вничью 0:0. Комличенко не реализовал пенальти уже в компенсированное арбитром время, когда была игра рукой у Дивеева, или мяч прокатился по кончикам пальцев. По качеству игра, конечно, оставляла желать лучшего. Но сейчас играть будут в Санкт-Петербурге, а «Зенит» уже два домашних матча в этом сезоне проиграл: «Родине» и ЦСКА. Отступать некуда. В связи с этим, я думаю, будет максимально агрессивная игра от «Зенита».

Скорее всего, «Локомотив» сыграет в три центральных защитника, как это было в последнем матче и в последнем туре в Калининграде. Раз эта схема работает и принесла результат, наверное, против «Зенита» вряд ли стоит раскрываться. Понятно, там есть пересечение: Мостовой — бывший игрок «Зенита», Карпукас — бывший игрок «Локомотива», Глушенков — бывший игрок «Локомотива». Но «Зенит», конечно, выглядит поувереннее.

Коэффициенты букмекеров на матч «Зенит» — «Локомотив»

Победа «Зенита» — 1.40. Ничья — 5.04. Победа «Локомотива» — 7.40.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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