«Зенит» — «Локомотив»: ставка и коэффициент на матч РПЛ

«Зенит» и «Локомотив» встретятся в 8-м туре РПЛ в субботу, 12 сентября. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 16.15 по московскому времени.

Мнения о матче «Зенит» — «Локомотив»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов:

— «Зенит» сыграл [с ЦСКА] лучший первый тайм в этом чемпионате. Я думаю, все лучшее из первого тайма «Зенит» возьмет, и у «Локомотива» шансов не будет. Ну, когда-то должно залетать начать? Соболев забивает в каждом матче, Луис Энрике с «Факелом» убежал, обыграл троих, набрали три очка. Джон Джон — не впечатляет, есть такое. «Зенит» начал играть в прессинг. Если питерцы забьют первые, то, думаю, «Локомотив» развалится.

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин:

— «Зенит» победит со счетом 2:0. «Локомотив» в этом матче не забьет. Команда из Санкт-Петербурга свои моменты реализует.

Комментатор Константин Генич:

— Последний матч между этими командами закончился в Москве вничью 0:0. Комличенко не реализовал пенальти уже в компенсированное арбитром время, когда была игра рукой у Дивеева, или мяч прокатился по кончикам пальцев. По качеству игра, конечно, оставляла желать лучшего. Но сейчас играть будут в Санкт-Петербурге, а «Зенит» уже два домашних матча в этом сезоне проиграл: «Родине» и ЦСКА. Отступать некуда. В связи с этим, я думаю, будет максимально агрессивная игра от «Зенита».

Скорее всего, «Локомотив» сыграет в три центральных защитника, как это было в последнем матче и в последнем туре в Калининграде. Раз эта схема работает и принесла результат, наверное, против «Зенита» вряд ли стоит раскрываться. Понятно, там есть пересечение: Мостовой — бывший игрок «Зенита», Карпукас — бывший игрок «Локомотива», Глушенков — бывший игрок «Локомотива». Но «Зенит», конечно, выглядит поувереннее.

Коэффициенты букмекеров на матч «Зенит» — «Локомотив»

Победа «Зенита» — 1.40. Ничья — 5.04. Победа «Локомотива» — 7.40.