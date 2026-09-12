«Зенит» — «Локомотив»: ставка и коэффициент на матч РПЛ
«Зенит» и «Локомотив» встретятся в 8-м туре РПЛ в субботу, 12 сентября. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 16.15 по московскому времени.
Мнения о матче «Зенит» — «Локомотив»
Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов:
— «Зенит» сыграл [с ЦСКА] лучший первый тайм в этом чемпионате. Я думаю, все лучшее из первого тайма «Зенит» возьмет, и у «Локомотива» шансов не будет. Ну, когда-то должно залетать начать? Соболев забивает в каждом матче, Луис Энрике с «Факелом» убежал, обыграл троих, набрали три очка. Джон Джон — не впечатляет, есть такое. «Зенит» начал играть в прессинг. Если питерцы забьют первые, то, думаю, «Локомотив» развалится.
Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин:
— «Зенит» победит со счетом 2:0. «Локомотив» в этом матче не забьет. Команда из Санкт-Петербурга свои моменты реализует.
Комментатор Константин Генич:
— Последний матч между этими командами закончился в Москве вничью 0:0. Комличенко не реализовал пенальти уже в компенсированное арбитром время, когда была игра рукой у Дивеева, или мяч прокатился по кончикам пальцев. По качеству игра, конечно, оставляла желать лучшего. Но сейчас играть будут в Санкт-Петербурге, а «Зенит» уже два домашних матча в этом сезоне проиграл: «Родине» и ЦСКА. Отступать некуда. В связи с этим, я думаю, будет максимально агрессивная игра от «Зенита».
Скорее всего, «Локомотив» сыграет в три центральных защитника, как это было в последнем матче и в последнем туре в Калининграде. Раз эта схема работает и принесла результат, наверное, против «Зенита» вряд ли стоит раскрываться. Понятно, там есть пересечение: Мостовой — бывший игрок «Зенита», Карпукас — бывший игрок «Локомотива», Глушенков — бывший игрок «Локомотива». Но «Зенит», конечно, выглядит поувереннее.
Коэффициенты букмекеров на матч «Зенит» — «Локомотив»
Победа «Зенита» — 1.40. Ничья — 5.04. Победа «Локомотива» — 7.40.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
10
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
11
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
12
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|2 : 1
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0