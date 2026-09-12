«Факел» — «Балтика»: Магомедов забил второй гол хозяев после ошибки Муйоколо

«Факел» забил второй гол в матче 8-го тура РПЛ против «Балтики» — 2:0.

Встреча проходит в Воронеже.

На 51-й минуте отличился полузащитник хозяев Бутта Магомедов. Магомедов перехватил мяч после ошибки защитника калининградцев Лориса Муйоколо при приеме и парашютом перебросил вратаря Евгения Латышонка.