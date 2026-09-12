Перед матчем «Зенит» — «Локомотив» на «Газпром Арене» состоится масштабное шоу

Перед игрой 8-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив» на домашнем стадионе чемпиона России зрители увидят специальную постановку, посвященную невскому клубу, связи поколений в нем и Петербургу.

На поле «Газпром Арены» одновременно появятся несколько сотен участников, а в шоу будут задействованы десятки декораций и более 200 приборов спецэффектов, сообщает пресс-служба «Зенита».

Одним из главных музыкальных моментов станет исполнение композиции «Мы верим в «Зенит» симфоническим оркестром «Таврический» под управлением Михаила Голикова и камерным хором «Петербургские голоса».

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет на «Газпром Арене» сегодня, 12 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16.15.