ЭСК признала ошибочным решение Шафеева назначить пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН»

ЭСК РФС единогласно признала ошибочным решение арбитра матча 19-го тура РПЛ «Локомотив» — «Пари НН» Рафаэля Шафеева назначить пенальти в ворота московской команды после видеопросмотра, сообщает пресс-служба РФС.

Игра прошла 28 февраля и завершилась победой железнодорожников со счетом 2:1. На 65-й минуте Шафеев после вмешательства ВАР назначил 11-метровый в ворота «Локомотива», посчитав, что полузащитник московской команды Сергей Пиняев сфолил на защитнике нижегородцев Максиме Шнапцеве. Пенальти реализовал Олакунле Олусегун.

«Сергей Пиняев не нарушал правила в единоборстве за мяч с Максимом Шнапцевым. Пиняев не предпринимал никаких действий против соперника, не менял направления своего движения, а контакт между игроками был инициирован самим атакующим игроком. ВАР неправильно оценил данное единоборство, ошибочно пригласив судью к монитору. После видеопросмотра судье следовало оставить в силе свое первоначальное решение — продолжить игру», — говорится в объяснении ЭСК.

При этом ЭСК поддержала решение судьи не удалять с поля полузащитника «Пари НН» Алекса Сарфо на 39-й минуте.

«Алекс Сарфо опаздывает сыграть в мяч в единоборстве с Алексеем Батраковым и совершает безрассудный контакт с коленом соперника. Контакт происходит вскользь, открытой стопой, без применения чрезмерной силы. Судье следовало зафиксировать нарушение правил со стороны Алекса Сарфо и вынести ему предупреждение за безрассудное поведение», — подчеркнули в ЭСК.

«Локомотив» с 40 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Пари НН» с 17 баллами располагается на 14-й строчке.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max