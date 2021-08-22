Агент Антона Миранчука объяснил отсутствие игрока в старте «Локомотива»

Агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука Вадим Шпинев в разговоре с «СЭ» объяснил, почему его клиент не выходит в стартовом составе. 25-летний хавбек провел на поле в этом сезоне 104 минуты, в пяти матчах он выходил на замену.

— Антон опять не в старте. Что происходит?

— Проблема серьезная с Антоном. Мало кто знает, но с января месяца этого года, прямо с первого сбора, у Антона серьезная проблема в области приводящей мышцы передней поверхности бедра. Все это сказывается на тазобедренном суставе, все собирается и скапливается. Постоянные боли то утихают, то усиливаются. Иногда приходится применять обезболивание. Насколько его хватает, столько человек и играет.