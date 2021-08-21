РПЛ, 5-й тур: расписание и результаты всех матчей
В центральной встрече тура «Локомотив» на своем поле примет «Краснодар», игра состоится в воскресенье, 22 августа.
21 августа, суббота
Тула. Стадион «Арсенал». 16.00 (Матч ТВ — 15.30)
Судья: Москалев (Воронеж). ВАР: Левников (Санкт-Петербург)
Москва. Стадион «ВЭБ Арена». 16.00 (Матч Премьер — 15.55)
Судья: Карасев (Москва). ВАР: Любимов (Санкт-Петербург).
Уфа. Стадион «Нефтяник». 18.00 (Матч ТВ — 17.55)
Судья: Шадыханов (Москва). ВАР: Жабченко (Краснодар).
Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена». 18.00 (Матч Премьер — 17.55)
Судья: Сиденков (Санкт-Петербург). ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону).
Самара. Стадион «Солидарность Арена». 20.00 (Матч Премьер — 19.55)
Судья: Фролов (Москва).
22 августа, воскресенье
Москва. Стадион «РЖД Арена». 16.00 (Матч Премьер — 15.55)
Судья: Мешков (Дмитров). ВАР: Сухой (Люберцы).
Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород». 18.00 (Матч ТВ — 17.55)
Судья: Кукуляк (Калуга). ВАР: Безбородов (Санкт-Петербург).
Химки. Стадион «Арена Химки». 20.00 (Матч Премьер — 19.55)
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург). ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону).
Все о событиях в чемпионате России можно прочитать в разделе РПЛ по этой ссылке //
Турнирная таблица чемпионата России — здесь
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю