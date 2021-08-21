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РПЛ, 5-й тур: расписание и результаты всех матчей

08:30
«Локомотив» на своем поле примет «Краснодар». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Локомотив» на своем поле примет «Краснодар». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
5-й тур Тинькофф-Чемпионата России.

В центральной встрече тура «Локомотив» на своем поле примет «Краснодар», игра состоится в воскресенье, 22 августа.

21 августа, суббота

«Арсенал» — «Спартак»

Тула. Стадион «Арсенал». 16.00 (Матч ТВ — 15.30)

Судья: Москалев (Воронеж). ВАР: Левников (Санкт-Петербург)

Арсенал Т — Спартак

ЦСКА — «Ахмат»

Москва. Стадион «ВЭБ Арена». 16.00 (Матч Премьер — 15.55)

Судья: Карасев (Москва). ВАР: Любимов (Санкт-Петербург).

ЦСКА — Ахмат

«Уфа» — «Зенит»

Уфа. Стадион «Нефтяник». 18.00 (Матч ТВ — 17.55)

Судья: Шадыханов (Москва). ВАР: Жабченко (Краснодар).

Уфа — Зенит

«Урал» — «Динамо»

Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена». 18.00 (Матч Премьер — 17.55)

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург). ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону).

Урал — Динамо

«Крылья Советов» — «Сочи»

Самара. Стадион «Солидарность Арена». 20.00 (Матч Премьер — 19.55)

Судья: Фролов (Москва).

Крылья Советов — Сочи

22 августа, воскресенье

«Локомотив» — «Краснодар»

Москва. Стадион «РЖД Арена». 16.00 (Матч Премьер — 15.55)

Судья: Мешков (Дмитров). ВАР: Сухой (Люберцы).

Локомотив — Краснодар

«Нижний Новгород» — «Ростов»

Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород». 18.00 (Матч ТВ — 17.55)

Судья: Кукуляк (Калуга). ВАР: Безбородов (Санкт-Петербург).

Нижний Новгород — Ростов

«Химки» — «Рубин»

Химки. Стадион «Арена Химки». 20.00 (Матч Премьер — 19.55)

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург). ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону).

Химки — Рубин

Все о событиях в чемпионате России можно прочитать в разделе РПЛ по этой ссылке //
Турнирная таблица чемпионата России — здесь

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Арсенал Т
Спартак

П2

31%

1.78

Обе забьют - да

26%

1.88

ТБ 2.5

16%

1.92
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Краснодар

Ф1 (0)

25%

1.77

1X

20%

1.42

X2

18%

1.55
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Челси

П2

33%

1.79

ИТБ2 (1.5)

23%

1.93

ТМ 3.0

15%

1.42

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Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 5-й тур: «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр