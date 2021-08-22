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«Рубин» сыграл вничью с «Химками» и упустил возможность выйти в лидеры РПЛ

21:52
«Химки» — «Рубин» — 1:1. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Химки» — «Рубин» — 1:1. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Химки» и «Рубин» сыграли вничью (1:1) в матче пятого тура Тинькофф РПЛ.

На 16-й минуте счет в матче открыл Денис Глушаков. Дарко Йевтич на 31-й минуте сравнял результат. В случае победы «Рубин» стал бы лидером РПЛ. Теперь у команды 11 очков, она занимает четвертое место. У «Химок» пять очков и 12-я позиция.

В следующем туре «Химки» примут «Нижний Новгород», а «Рубин» в гостях сыграет с «Краснодаром».

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

5-й тур

«Химки» — «Рубин» (Казань) — 1:1 (1:1)

Голы: Глушаков, 16 (1:0). Йевтич, 30 (1:1).

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Набиуллин, Данилкин, Дагерстоль (Трошечкин, 85), Стоинович, Глушаков, Камышев (Сабович, 46), Себай, Адеми (Кухарчук, 78).

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Уремович, Костюков (В.Игнатьев, 62), Йевтич (Сайто, 81), Бакаев (И.Игнатьев, 62), Самошников (Мусаев, 90), Хван Ин Бом, Абильдгор, Хакшабанович.

Предупреждения: Зотов, 76. Уремович, 77. Себай, 84. Тихий, 90.

Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Елеференко (Москва), Хатуев (Грозный).

ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону). Болотенков (Москва).

22 августа. Химки. Стадион «Арена Химки».

Химки — Рубин

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Евгений Петров все материалы автора

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