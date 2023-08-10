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Сегодня, 11:09

Адвокат Добровинский — о деле Норманна: «Мне кажется, что он никогда не вернется в Россию»

Константин Белов
Корреспондент
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Матиас Норманн.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Адвокат Александр Добровинский в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение полузащитника Матиаса Норманна уехать из России и направить в «Ростов» и «Динамо» заявление о расторжении контракта.

Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что норвежский футболист покинул страну в связи с ситуацией с дронами в «Москва-Сити»

— В нормальных отношениях между ФИФА, CAS и Россией — это очень жестокое наказание, вплоть до дисквалификации игрока. Но в связи с нынешней ситуации, которую будут расценивать в свете отъезда Норманна из страны, думаю, что будет штраф норвежскому игроку.

— То есть «Динамо» и «Ростов» получат только денежную компенсацию, но не игрока?

— Мне кажется, что Норманн никогда не вернется в Россию. И тем более какая команда РПЛ возьмет такого игрока после такого поступка. Человек, который сказал, что он трус, и уехал. Такой футболист не может быть командным игроком. Если Матиас вернется бы в Россию, то его никто не возьмет к себе. «Динамо и «Ростов» получат денежную компенсацию, которую суд заставит выплатить Норманна. Потом клубы как-то должны поделить его, но это пока далекая история, — сказал Добровинский «СЭ».

Норманн перешел в «Динамо» из «Ростова» на правах аренды в сентябре 2022 года. За бело-голубых норвежец провел 18 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Матиас Норманн
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
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 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
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 Урал 3 2 1 0 4-1 7
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 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
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 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
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 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
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