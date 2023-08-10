Адвокат Добровинский — о деле Норманна: «Мне кажется, что он никогда не вернется в Россию»
Адвокат Александр Добровинский в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение полузащитника Матиаса Норманна уехать из России и направить в «Ростов» и «Динамо» заявление о расторжении контракта.
Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что норвежский футболист покинул страну в связи с ситуацией с дронами в «Москва-Сити»
— В нормальных отношениях между ФИФА, CAS и Россией — это очень жестокое наказание, вплоть до дисквалификации игрока. Но в связи с нынешней ситуации, которую будут расценивать в свете отъезда Норманна из страны, думаю, что будет штраф норвежскому игроку.
— То есть «Динамо» и «Ростов» получат только денежную компенсацию, но не игрока?
— Мне кажется, что Норманн никогда не вернется в Россию. И тем более какая команда РПЛ возьмет такого игрока после такого поступка. Человек, который сказал, что он трус, и уехал. Такой футболист не может быть командным игроком. Если Матиас вернется бы в Россию, то его никто не возьмет к себе. «Динамо и «Ростов» получат денежную компенсацию, которую суд заставит выплатить Норманна. Потом клубы как-то должны поделить его, но это пока далекая история, — сказал Добровинский «СЭ».
Норманн перешел в «Динамо» из «Ростова» на правах аренды в сентябре 2022 года. За бело-голубых норвежец провел 18 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
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2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
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5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
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Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0