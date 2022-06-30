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Сегодня, 13:12

Медведев подтвердил трансфер Кассьерры в «Зенит»

Читать «СЭ» в
Маттео Кассьерра.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил специально для «СЭ», что клуб подписал контракт с форвардом «Сочи» Матео Кассьеррой.

«Контракт подписан, Матео — зенитовец», — сказал Медведев.

Сегодня «СЭ» сообщал, что Кассьерра подпишет контракт с «Зенитом» по схеме 3+1. Также у игрока будет прописано 20 миллионов евро отступных в соглашении.

Кассьерра перешел в «Сочи» из португальского «Белененсеша» в августе 2021 года. В прошлом сезоне 25-летний колумбиец забил 14 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за сочинцев.

Матео Кассьерра
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