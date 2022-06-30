Медведев подтвердил трансфер Кассьерры в «Зенит»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил специально для «СЭ», что клуб подписал контракт с форвардом «Сочи» Матео Кассьеррой.

«Контракт подписан, Матео — зенитовец», — сказал Медведев.

Сегодня «СЭ» сообщал, что Кассьерра подпишет контракт с «Зенитом» по схеме 3+1. Также у игрока будет прописано 20 миллионов евро отступных в соглашении.