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2 августа, 22:35

РПЛ, результаты 2-го тура: «Балтика» победила «Динамо», «Спартак» обыграл «Ахмат» и другие матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Матчи 2-го тура чемпионата России по футболу.

2-й тур РПЛ открыл матч «Родина» — «Ростов» (2:4), который прошел 31 июля.

В субботу, 1 августа, состоялись четыре игры: «Акрон» — «Рубин» (1:2), ЦСКА — «Крылья Советов» (1:1), «Динамо» Мх — «Локомотив» (2:1) и «Балтика» — «Динамо» (2:1).

2 августа прошли матчи «Оренбург» — «Зенит» (0:3), «Краснодар» — «Факел» (3:2) и «Ахмат» — «Спартак» (1:2).

2-й тур
31 июля, пятница

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.
31 июля, 20:00. Арена Химки (Химки)
Родина
2:4
Ростов

1 августа, суббота

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.
01 августа, 14:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
1:2
Рубин
Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.
01 августа, 16:15. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:1
Крылья Советов
Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.
01 августа, 18:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
2:1
Локомотив
Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.
01 августа, 20:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
2:1
Динамо

2 августа, воскресенье

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.
02 августа, 16:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
0:3
Зенит
Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.
02 августа, 18:15. Краснодар (Краснодар)
Краснодар
3:2
Факел
Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.
02 августа, 20:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
1:2
Спартак

Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2026/27

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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