РПЛ, результаты 2-го тура: «Балтика» победила «Динамо», «Спартак» обыграл «Ахмат» и другие матчи

Матчи 2-го тура чемпионата России по футболу.

2-й тур РПЛ открыл матч «Родина» — «Ростов» (2:4), который прошел 31 июля.

В субботу, 1 августа, состоялись четыре игры: «Акрон» — «Рубин» (1:2), ЦСКА — «Крылья Советов» (1:1), «Динамо» Мх — «Локомотив» (2:1) и «Балтика» — «Динамо» (2:1).

2 августа прошли матчи «Оренбург» — «Зенит» (0:3), «Краснодар» — «Факел» (3:2) и «Ахмат» — «Спартак» (1:2).

2-й тур

31 июля, пятница

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

31 июля, 20:00. Арена Химки (Химки)

1 августа, суббота

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

01 августа, 14:00. Самара Арена (Самара)

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

01 августа, 16:15. ВЭБ Арена (Москва)

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

01 августа, 18:30. Анжи Арена (Каспийск)

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

01 августа, 20:45. Ростех Арена (Калининград)

2 августа, воскресенье

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

02 августа, 16:00. Газовик (Оренбург)

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

02 августа, 18:15. Краснодар (Краснодар)

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

02 августа, 20:30. Ахмат Арена (Грозный)

Турнирная таблица чемпионата России //

Календарь всех матчей сезона-2026/27