«Ахмат» — «Спартак»: Барко вывел красно-белых вперед на 90+1-й минуте голом со штрафного

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко вывел свою команду вперед в матче 2-го тура РПЛ против «Ахмата».

На 90+1-й минуте встречи аргентинец забил ударом со штрафного. Голкипер грозненцев Георгий Шелия попытался отбить мяч, но ошибся, отбивая мяч руками.

Гол в ворота «Ахмата» стал для Барко первым в сезоне-2026/27. В матче 1-го тура против «Родины» (3:0) хавбек сделал результативную передачу.