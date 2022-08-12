Вопрос о переходе в «Динамо» Хапсалиса и Джавадова решил зять Брежнева

Летопись Акселя Вартаняна. 1982 год. Часть шестнадцатая.

Соскучившись по своему чемпионату, мы в прошлый раз пошли на футбол, посещали преимущественно матчи с участием элиты. Однако в многообразной футбольной жизни страны события не только на полях происходили. 5 августа в Москве состоялось

Совещание тренеров и начальников команд

высшей и первой лиг. Довольно представительное. Работники отделов футбола республиканских спорткомитетов, кандидаты педагогических и медицинских наук, судьи, руководители советского футбола и спорта обсуждали широкий круг вопросов.

С анализом матчей возобновленного чемпионата страны выступил начальник Управления футбола СССР Вячеслав Колосков. Человек ученый, кандидат наук, Вячеслав Иванович преподавал до середины 1970-х на кафедре футбола и хоккея института физкультуры (ГЦОЛИФКа).

Искусно жонглируя цифрами, он задался вопросом: почему из 502 футболистов высшей лиги, среди них 204 заслуженных мастеров спорта, мастеров международного и союзного класса, не смогли сформировать конкурентоспособные команды для выступления в ответственных международных турнирах для клубов и сборной? Ни докладчик и никто из выступавших ответить на него не смогли.

Проблемам футбола в стране Колосков уделил в выступлении немало места. Говорил о пробелах в тренировочном процессе, нарушении в большинстве команд динамики нагрузок, недостатках в области морально-волевой и психологической стойкости футболистов.

Рассказал и о губительности потерь, на которые обрекает наш футбол «псевдофилософская идея голого практицизма, поклонение его величеству очку, изобретение во имя его супербетонных моделей». Начальник был принципиален, указал на негативные явления «не первый год в нашем футболе существующие и его дискредитирующие». Гневно осудил, цитирую: «...опасные тенденции снисходительности, всепрощения всякого рода хапуг, разгильдяев, недостойных считаться советскими спорт­сменами. В их защиту раздаются телефонные звонки, приходят явно организованные коллективные письма... Снаряжались в Москву делегации ходатаев, состоящие подчас из уважаемых людей».

Неизбежно возникает вопрос: коли известны имена разгильдяев и хапуг, почему же Управление футбола и Спорткомитет не очистят от них наш футбол, не оздоровят его? Неужели во избежание конфронтации с «уважаемыми людьми»? Если так, нечего было огород городить, обозначать проблемы, видимо, для высшего спортивного руководства неразрешимые. Как и договорные матчи, не первый уже год губившие советский футбол. Эту больную тему на совещании не затронули: говорить о ней в приличном обществе было не принято.

Детский футбол

Дважды брал слово самый высокопоставленный среди присутствовавших функционер, не раз упомянутый нами во время освещения матчей ЧМ-1982 и ставший почти родным, зампредседателя Спорткомитета Валентин Сыч. Во второй раз — с заключительным словом. Тогда и повторил (видимо, для не очень понятливых) выраженную прежде мысль, не новую, но дельную: «Если перечислить постановления Спорткомитета СССР за последние пять лет по проблемам футбола, выяснится, что-то, о чем говорилось в 1977 году, злободневно и сейчас, решения повторяются по той причине, что повторяются и ошибки, промахи, просчеты недавнего прошлого. Главные проблемы не только не сняты с повестки дня, а, наоборот, заявляют о себе вновь и вновь».

Снова мусолили изрядно обмусоленную тему детского футбола. Много говорили о нехватке квалифицированных тренеров, низких у них зарплатах, плохих полях, некачественном оборудовании и обмундировании... Только проблему эту (и многие другие) мурыжили (поправлю уважаемого оратора) не пять лет, а как минимум два десятилетия. Начальник отдела футбола Спорткомитета Белоруссии Е.Шунтов резонно заметил: «Овеществлять разговоры, произносить прекрасные слова и выражать благие намерения, дискуссии по этому поводу без конкретных практических дел немногого стоят».

Пример, где не столько дискутируют, а делом занимаются, привел свежий: «В республике ведется большое футбольное строительство, создано девять спецшкол с 3500 учащимися, ежегодные смотры-конкурсы этих школ... Тренер минского «Динамо» Эдуард Малофеев — в контакте со специалистами, консультирует тренеров на занятиях и перед матчами. Минское «Динамо» постоянно пополняется местными юношами». Об этом я вас информировал в «СЭ» давно, до выступления товарища Шунтова, еще 1 апреля.

Прозвучал и пример противоположный. В ЦСКА нет ни одного воспитанника своей юношеской школы, располагающей, кстати, превосходной материальной базой. Однако руководителей клуба и старшего тренера этот вопрос не занимал. О тренере разговор впереди.

«Персоналку» похоронили?

В прениях участвовала большая группа научных работников. Обратили внимание аудитории на положительный опыт работы научных групп в командах. Но когда кто-то из выступавших рассказал о том, что в ведущих клубах и сборных капиталистических стран к услугам ученых обращаются крайне редко, а они тем не менее занимают ведущие позиции в европейском и мировом футболе, градус понизился. Признав, что у нас недостаточно эффективно организована работа между клубами и научно-исследовательскими учреждениями, обозначили первостепенную задачу — в ближайшее время исправить ситуацию и наладить между ними плодотворные взаимоотношения.

Вновь вспыхнул спор, что важнее — универсализация или специализация футболистов? Мнения разделились. Николай Люкшинов, ссылаясь на игру чемпионов мира итальянцев, сожалел, что у нас «похоронили персональную опеку». Ничего подобного, Николай Михайлович, неужто не заметили вы, что «персоналка» живет и процветает. Особенно в выездных матчах и преимущественно в командах, чья задача — сохранение места в высшей лиге.

А ссылка на чемпионов мира не совсем корректна. В матче Италия — Аргентина защитник Джентиле на протяжении 90 минут терроризировал Марадону. Он более 20 раз грубо, а то и жестоко валил на землю аргентинца при полном попустительстве румынского судьи Райни. Арбитр все же проявил мужество и наказал «террориста» желтой карточкой (хотя наиграл итальянец на несколько красных), как, впрочем, и жертву его — Диего Марадону.

В департаменте Фемиды полный ажур

Вот мы вплотную подошли к судейской теме, конечно же, возникшей на собрании. О ситуации в этой вечно живой проблеме, не сходящей с повестки дня на любых собраниях-заседаниях, рассказал авторитетный арбитр, член президиума футбольной федерации Павел Казаков. Доложил, как и принято на крупных мероприятиях, о плюсах и минусах. Облачив себя в мантию миротворца, обратился к футболистам, тренерам и судьям с призывом: «Ребята, давайте жить дружно».

Для развития затронутой темы ненадолго покину высокое собрание и перейду в другое помещение, где в первые августовские дни проходило заседание президиума Федерации футбола СССР, посвященное делам судейским. Докладчик, зампредседателя ВКС Н.Жихарев, обнаружил в судейском хозяйстве большие плюсы и малюсенькие минусы. Вывод сделал однозначный: ситуация в департаменте Фемиды вполне, даже более чем, благоприятная. Услышав из уст докладчика цифры, вы, не сомневаюсь, согласитесь с его выводом. Как не согласиться и не возрадоваться, когда из 129 матчей высшей лиги, просмотренных к тому времени инспекторами, работу 92 оценили на отлично, 33 получили отметку «хорошо», двое — «удов» (тройку) и лишь одному (!) поставили двойку. Похоже, наши арбитры по человеческим качествам, гуманизму и толерантности, мало в чем уступали румынскому коллеге Райне.

Правда, члены президиума признали, что не всегда просмотровые бригады проявляли при оценке качества судейства принципиальность. Но даже с этими оговорками работу арбитров, по крайней мере в высшей лиге, оценили на твердую четверку.

Особое мнение

Сторонние наблюдатели имели на сей счет мнение, отличное от официального. В упомянутой нами недавно статье Юрия Роста («Игра в футбол»), опубликованной в «Литературной газете», автор наступил на много болезненных мозолей советского футбола. Я обещал при удобном случае к ней вернуться. Случай настал. О судейских проблемах, острых, нетерпимых, ни на одном из затронутых сегодня собраниях не было сказано ни слова. А Рост бесстрашно поведал о существующей в судейской среде предвзятости. Обвинение серьезное. При отсутствии доказательств чревато неприятными последствиями. Но это журналиста не остановило. Цитирую: «То, что известно автору, естественно, известно наставникам команд, тренерам, администраторам, футболистам. Вернее, с их слов и известно.

Я беседовал с популярным футболистом, который назвал судью, упрашивавшего его во время игры: «Упади в штрафной»; и с другим, не менее популярным, который поведал рассказ судьи, который отменил справедливо назначенный 11-метровый штрафной удар, вспомнив грозный окрик очень высокого спортивного руководителя... Процесс футбольной вольницы требует серьезной коррекции". И тут же задал вопрос: «Как избежать предвзятого судейства?» Рассмотрев несколько вариантов, предложил придать судьям профессиональный статус, потому как это наложит на судью большую ответственность, оградит от возможности махинаторов и жучков влиять на него морально и материально. «Мы дилетанты, — заключил автор, — многого не понимаем, но видим все же кое-что. Неладно что-то. Что-то происходит вокруг такого замечательного зеленого газона».

Обеспокоен был Рост и болезнью, подхваченной советским футболом в начале 1960-х, быстро прогрессирующей, пустившей метастазы. С озабоченностью автора (небеспочвенной) ознакомлю вас, когда чемпионат выйдет на финишную прямую. На этом отрезке происходило много прелюбопытного.

«Спасибо за деловую критику»

Статью опубликовала «Литературная газета» 26 января 1983 года. Реакция на нее Спорткомитета последовала через четыре месяца. 1 июня «Литературка» получила письмо от высшего спортивного органа, подписанное В.Сысоевым (он занял место уволенного В.Сыча). Небольшой из него отрывок: «...автор правильно указывает на слабое руководство футболом со стороны Спорткомитета СССР, наличие серьезных недостатков в его развитии, приведших к неудовлетворительному выступлению сборной команды СССР на чемпионате мира... За серьезные недостатки в развитии футбола, слабую подготовку сборной СССР начальнику Управления футбола тов. Колоскову В.И. объявлен выговор, на те же недостатки указаны бывшему заместителю председателя Спорткомитета СССР тов. Сычу В.Л.».

Не все суждения Роста тов. Сысуев признал убедительными, в частности, о необходимости профессионального статуса для судей. В общем и целом материал одобрил. Общественность обнадежил, заявив, что Спорткомитет наметил ряд серьезных мер для развития советского футбола. Обещал разработать и принять новую инструкцию о переходе футболистов из одной команды в другую (если мне не изменяет память — уже 685-ю или 879-ю). А также пересмотреть состав судей и ввести меры по обеспечению контроля за «качеством судейства игр чемпионата страны». В заключительных строках письма поблагодарил редакцию газеты за «деловую критику, направленную на преодоление отставания и дальнейшее развитие футбола в стране».

Вернувшись в зал заседания, где совещались тренеры, начальники команд и большое количество функционеров, услышим в выступлениях делегатов многое из того, о чем говорилось в готовящихся в партийных кабинетах постановлениях, аудитории уже известных. О новой инструкции о переходах упомянули и о других болевых точках. Вновь попытались вернуть к полноценной жизни больного, возможно, неизлечимо. Поскольку назначенные на протяжении многих лет лекарства пациенту не помогали. Вы, конечно, догадались, о чем это я.

Календарь

Высказался на сей счет Николай Люкшинов: «Сколько уже лет говорят специалисты о необходимости планировать стабильный календарь, а дело с места не двигается. От сезона к сезону календарь перекраивается, он постоянно носит рваный характер, интервалы между матчами у разных команд неоднозначны... О какой целенаправленной тренерской деятельности можно говорить в таких условиях?» Консилиум внес дельное предложение: «Подготовить единый календарь с учетом различных привходящих факторов и незамедлительно сформировать группу экспертов». «Различные привходящие факторы» не что иное, как лазейка для неизбежной в будущем очередной дестабилизации календаря. Повод поговорить о результатах деятельности «группы экспертов» у нас будет.

Пора бы и на стадионы

На дворе лето, с голубого неба глядит на Землю и его обитателей яркое солнце, на покрытых зеленью ветках деревьев птички поют... А мы, как говорил Владимир Маяковский, прозаседались, перебегаем из одного душного помещения в другое, речи нескончаемые слушаем. Пора бы уже на стадионы. Там лучшие наши футболисты мячик на зеленых лужайках гоняют. Уже месяц туда не заглядывали. Много чего за это время интересного случилось. И неожиданного. Интрига, на все вокруг без особого интереса взиравшая, ожила вдруг, щечки разрумянились, глазки заблестели, таблицу уплотнила, загадок много загадала. Ответы глубокой осенью получим.

Ребята малофеевские, коими не уставали мы восторгаться (было за что), создав огромный ото всех очковый отрыв, вдруг забуксовали, накопленное подрастеряли. В головной гонке стало жарко. Насколько, расскажу непременно, к претендентам на высокие места отношение у нас особое. Но обратим на них взоры, прошу прощения, чуть погодя. Вниз мы, будто снобы, заглядываем редко, от народных масс оторвались. А зря. И там борьба за выживание вступает в решающую фазу с непредсказуемой развязкой.

К середине сентября, примерно туров за десять до конца (точно, по понятным причинам, сказать не могу), едва ли не половина наличного состава высшей лиги находилась в опасной близости от зоны вылета. На самом дне — кутаисцы с «Шахтером» (по 17 очков), чуть поодаль — «Кайрат» (19), «Нефтчи» с ЦСКА — 20, «Кубань» и московское «Торпедо» (по 21), «Динамо» московское — 23, но после 25 игр, как и ЦСКА, остальные сыграли по 24 матча.

Спасибо, Олег Петрович, и до свидания

Армейцы не так давно выдали ужасную серию. В шести матчах потерпели пять поражений при одной ничьей. В итоге к началу сентября команда опустилась на последнюю ступень, 18-ю.

Со старшим тренером, Олегом Базилевичем, пришлось попрощаться. Пригласили его в ЦСКА, должны вы помнить, в год олимпийский, 1980-й. Восьмое место в предыдущем сезоне начальство не удовлетворило. На Олега Петровича, выигравшего в содружестве с Валерием Лобановским союзное золото и Кубок кубков с киевским «Динамо», возлагали надежды. И немалые. Осторожно так, вполголоса, поговаривали о возрождении славных традиций знаменитой «команды лейтенантов». В 1980-м прежнюю позицию, восьмую, поменяли на пятую. Но в следующем сезоне сделали шаг назад. Следовали ленинским путем: отступив на шаг, намеревались в 1982-м сделать два шага вперед. И вот что из этого вышло.

Терпению начальников пришел конец. Место у руля занял помощник Базилевича, второй тренер Альберт Шестернев. Свой, армейский. В прошлом капитан ЦСКА и сборной, один из лучших (если не лучший) центральных защитников в истории отечественного футбола, бронзовый медалист ЧМ-1966. Известно, не всегда титулы и таланты гарантируют столь же успешную тренерскую карьеру. Как бы то ни было, при Шестерневе несчастливую серию прервали. Дома и в гостях сыграли вничью с лидерами, минским и киевским «Динамо, с одинаковым счетом (1:1), после чего в Ленинграде обыграли «Зенит» — 2:1. Неплохое материальное приобретение позволило подняться на 15-ю ступень. Все еще было тревожно, обезопасить себя от больших неприятностей не удалось, однако надежда на благоприятное завершение сезона ожила.

Еще две московские команды, «Динамо» и «Торпедо», место под солнцем себе не обеспечили. Это вызвало чувство беспокойства не только в футбольных верхах. Берите выше. Обоим клубам в сентябре предстояло защищать честь советского футбола на международной арене, то бишь в еврокубках.

Динамовское ведомство еще в середине сезона, когда не заладилась игра в чемпионате, попыталось укрепить состав. Следы таких попыток я обнаружил в начале тысячелетия в одном из цековских архивов, где провел не один месяц в работе над документами под грифом «Секретно». С результатами «раскопок» сей же час вас ознакомлю.

Председатель КГБ отписался

Руководитель ЦС «Динамо» П.Богданов обратился за помощью на самый верх, к председателю КГБ Юрию Андропову. Выше некуда. Ну, разумеется, генсек Леонид Брежнев и Политбюро, членом которого глава КГБ и являлся. «Уважаемый Юрий Владимирович! — писал Богданов. — Центральный совет «Динамо» просит Вашего содействия в положительном решении вопроса о дозаявке в футбольную команду «Динамо» — Москва военнослужащих внутренних войск МВД СССР тт. Джавадова И.Д. и Хапсалиса А.А.». Причину, участие динамовцев в ответственном международном турнире, Кубке УЕФА, объяснил. Как и то, что Джавадова, футболиста «Нефтчи», сыгравшего за бакинскую команду 10 игр, призвали на срочную службу в войска КГБ, а игрок киевского «Динамо» Хапсалис уже являлся офицером внутренних войск.

Шеф КГБ, занятый вопросами государственной важности, обеспечением безопасности страны, не имел ни времени, ни желания вникать в дела, находившиеся вне пределов его компетенции. Потому и отписался. Резолюция на тексте письма: «Тов. Грамову М.В. Прошу разобраться и переговорить. Андропов».

Вступила тяжелая артиллерия

Марат Грамов трудился тогда на очень важном фронте, идеологическом, занимал почетное место заместителя заведующего Отдела пропаганды. Марат Владимирович, как было ему велено, переговорил, дабы разобраться в ситуации, с человеком посвященным, главой Спорткомитета Сергеем Павловичем Павловым. Если бы вышестоящие товарищи попросили его (то есть приказали) перевести футболистов в «Динамо», он тут же приказ выполнил бы. Но с ним переговорили, поинтересовались, возможно ли? Павлов доступно объяснил: закон не позволяет, футболист не имеет права играть в течение одного сезона за две команды.

В общем, не положено. И все дела. Не тут-то было. Вступила тяжелая артиллерия — первый заместитель министра внутренних дел страны Юрий Чурбанов. Весомость этому персонажу придавало и то обстоятельство, что состоял он в родстве с самим Леонидом Ильичем Брежневым: женившись на дочери генсека Галине Брежневой, стал его зятем.

Тут уж Павлов не посмел ссылаться на какой-то там закон, который сам же в начале сезона нарушил, разрешив переходы трех футболистов, уже сыгравших за одни команды, в другие (подробности в «СЭ» от 27 мая), а, низко склонившись, произнес: «Будет сделано». В документе выразились деликатнее: «Павлов детально рассмотрел вопрос о переходе». В итоге Хапсалису и Джавадову разрешили в оставшиеся до завершения сезона месяцы выступить в международном турнире за динамовскую основу, а в чемпионате — за дублеров, что инструкцией о переходах не возбранялось. Формально Павлов закон не нарушил. В нем не сказано, что футболист, перейдя в другую команду, не имел права играть за дублеров или в основе — в международных матчах. Что не запрещено, то разрешено. Сумел-таки функционер и волков накормить, и овец целыми оставить. Историю эту скрыли от «широкой общественности». Раскопал я ее в РГАСПИ (фонд 5, опись 99, дело 140).

Небольшой комментарий. Павлов подписал документ о переводе футболистов в «Динамо» 9 сентября, а Джавадов еще 2 августа сыграл за дубль «Динамо» и гол забил. В резерве динамовском доиграл до конца сезона, но участвовал только в московских матчах (исключение — «Нефтчи»). Итог неплох: восемь игр и пять забитых мячей. Вернулся он в Баку в 1983 году. А Хапсалис, сыграв за дублеров только три матча, задержался в Москве на три года и стал полноценным игроком основы.

Погоня за лидером

А что же в головной группе творилось? В середине августа выдернули из чемпионата два лучших наших клуба прошлого сезона, киевское «Динамо» и «Спартак», и послали в Испанию на августовские мини-турниры. Наш чемпион в течение двух дней (14 и 15 августа) обыграл в Ла Корунье не проснувшихся еще после летней спячки «Баварию» (2:1) и «Барселону» (4:1), получил приз и привез его домой. Тремя днями позже (17 и 18 августа) то же сделал «Спартак» в Барселоне с не продравшими глаза испанскими клубами. В полуфинале победил «Осасуну» (2:0), в финале — «Эспаньол» (3:1).

Пахали ребята в коммерческих турнирах (неплохо по тем временам оплачиваемых) добросовестно. Внакладе парни не остались: мелочишку какую-никакую получили, отдохнули, в порядок себя привели перед календарными матчами. У «Спартака» образовалось десятидневное окно, у киевлян вдвое просторнее — двадцатидневное. Отдохнув, скорость на турнирной дистанции развили приличную. Перед еврокубковым стартом спартаковцы провели пять календарных матчей: +4=1-0, 13-2. Киевляне из четырех матчей три выиграли, один свели вничью, 10 мячей забили и только один пропустили.

Столь же успешно мчались по трассе оставшиеся в стране тбилисцы. Погоня за минчанами, устроенная прошлогодними призерами, напрягла их, не привыкших так долго возглавлять пелотон. Команда Малофеева поплыла, желтая лидерская майка от чрезмерного напряжения взмокла, покрылась пятнами. Большой материальный запас, доходивший до восьми очков, растаял, как зимний снег под лучами солнца. В пяти матчах минчане набрали всего четыре очка. На этом небольшом отрезке лидер проиграл дважды, причем командам из нижней части таблицы: «Черноморцу» на выезде и московскому «Торпедо» дома. Для сравнения: столько же (два раза) они проиграли в предыдущих 19 встречах.

После матчей 11 сентября ситуация в группе претендентов на медали выглядела так. По потерянным очкам динамовцы Минска все еще имели преимущество, но уже микроскопическое: 32 очка набрано (после 23 игр) и 14 потеряно. У тбилисцев тоже 32 очка, но после 24 матчей. «Спартак» сыграл столько же, что и тбилисцы, но имел очком меньше (31). У киевлян и игр меньше (всего 22), и очков (27). Однако в случае успеха в двух пропущенных играх набравший скорость чемпион тоже получал 31очко. Нетрудно подсчитать, что туров за десять до финиша (для кого-то больше) разница в потерях составила от одного до трех очков. Сущий пустяк. Практически шансы на золото у четверки претендентов примерно равные. На медали — и у «Арарата». У него потерь чуть больше, нежели у лидеров. Шансы ереванцев, уровнем мастерства лидерам несколько уступавшим, теоретические. Но чего только в футболе не бывает.

За валидольным финишем мы, конечно же, понаблюдаем. Позже. На старт выходят еврокубки.

Благодаря Юрию Чурбанову игрок киевского «Динамо» Александр Хапсалис (на снимке) и Искендер Джавадов из «Нефтчи» Сергей Колганов были переведены в московское «Динамо».