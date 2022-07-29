От «Спартака» осталась только тень. А Газзаев расстроил Киев

Летопись Акселя Вартаняна: 1982 год. Часть пятнадцатая.

На ярком футбольном празднике места советской команде не осталось. Вернувшись из Испании, игроки сборной включились в домашний чемпионат, на месяц замороженный. Как провели плановый отпуск в летнюю пору клубы высшей лиги? По-разному. Одни активно отдыхали на берегах Черного моря, другие тренировались, стараясь поддержать форму, на собственных базах. Междусобойчиками развлекались или спаррингами со случайно подвернувшимися партнерами. Моссовет четырем московским клубам организовал однокруговой блицтурнир своего имени. Победил «Спартак». Зрителей (их трудно было отвлечь от телетрансляций из Испании), по информации освещавшего турнир корреспондента, «было немного, большинство их находилось в ложе прессы».

Матчи через три-четыре дня

Возобновился чемпионат в первой декаде июля, дабы наверстать вынужденный простой, в темпе спринтерском: многие команды играли через каждые три-четыре дня. Сконцентрируем ваше внимание на встречах лидеров.

Находясь под сильным впечатлением от матчей мирового чемпионата, советские болельщики не особо спешили на стадионы. Киевский стотысячник посетили чуть больше 11 тысяч зрителей, ставших свидетелями скучной игры динамовцев с «Днепром» — 1:1. Матч ЦСКА с «Металлистом» привлек на трибуны пять тысяч самых верных, закаленных в невзгодах поклонников армейцев. Растворились они на просторных трибунах динамовской арены, способных принять тысяч 60, в случае надобности и того больше.

Даже заполненный обычно под завязку тбилисский стадион «Динамо» на игре хозяев с «Нефтчи» зиял проплешинами. Матч получился презабавный. До перерыва тбилисцы, имея подавляющее преимущество, покинули поле с пустым желудком, даже червячка не заморили — 0:0. Зато во втором «отделении» начался аттракцион, голевое шоу: уже через четверть часа грузины отгрузили «нефтедобытчикам» четыре гола — 4:0. После чего в красочное представление активно включились и бакинцы. В оставшиеся полчаса было забито еще четыре гола, однако распределились они иначе: на мяч «Динамо» «Нефтчи» ответил тремя — 5:3.

Развеселой назвал игру не только из-за обильного «голеопада». Группа молодых людей, насмотревшись телетрансляций из Испании, кое-что из увиденного переняла: ребята, раздевшись по пояс (знойное лето позволяло, ныне у нас это делают и в зимнюю стужу), раскрепостили себя на западный манер: пели песни, скандировали... Развлекались, как могли. Поведение молодых людей, не характерное для советских стадионов, местная пресса сурово осудила.

Только одна игра, «Арарата» со «Спартаком» в Ереване, впрочем, тоже при небольшом стечении народа, проходила интересно, во взаимных атаках, поначалу чуть заторможенных, а во втором тайме с падением жары — быстрых, острых, взрывоопасных. Две красивые трехходовки увенчались голами. Сначала Касабоглян с Галустяном организовали свидание двух игроков сборной: Оганесян остался с глазу на глаз с Дасаевым — 1:0. У москвичей отличился Черенков — 1:1.

Однако уровень большинства матчей был невысок, игроки часто ошибались, грешили неточными передачами и ударами по цели. Темп игры, умеренный, щадящий здоровье футболистов, вызывал на трибунах скуку. Советского зрителя, насмотревшегося матчей высокого класса, со знаком качества, предложенный продукт не удовлетворил. Он не выдерживал сравнения с недавно потребленным и переваривался с трудом.

Фавориты буксуют

Со временем турнирная борьба, особенно в верхней части таблицы, обывателей увлекла. Претенденты на медали не сразу нашли игровой ритм, и первые после перерыва метры дистанции преодолевали неровно, дергано. Это наглядно видно на графике киевского «Динамо»: 1:1, 3:0, 1:0, 2:3, 1:2, 2:1, 1:1, 0:1. В восьми матчах чемпион набрал всего восемь очков, столько же растерял. Непозволительная расточительность. Не скажется ли она на финишной прямой? Успокою поклонников команды (было их много не только на Украине): игру киевляне наладят, скорость, близкую к максимальной, разовьют. Не вешайте нос — самое интересное впереди. Интрига скучать не позволит.

А главный их в последние годы оппонент, «Спартак», забуксовал: 1:1, 1:3, 1:1, 1:2... Но и он придет в себя, восстановится и бросится в погоню. Как и резво начавшие (точнее, продолжившие) тбилисцы: 5:3, 1:0, 3:1, 1:1, 3:2. А после этого — срыв: 0:2 и 1:3. Многое им предстоит испытать, но до самых последних метров продолжат борьбу за медали.

Результат под стать игре

Все бы ничего, однако покой прошлогодних призеров и нынешних фаворитов нарушили минчане, бесстрашно бросившие им перчатку. Их свежая, привлекательная, направленная на атаку игра не первый уже год привлекала истинных ценителей футбола. При очевидных достоинствах игра команды Малофеева не была безгрешна: неотлаженная оборона, низкий коэффициент реализации множества благоприятных моментов, называемых голевыми... Все это и не позволяло минчанам занимать высокие места, достойные ее игры.

Ныне ситуация изменилась, и белорусские динамовцы навязали прошлогодним медалистам жесткую конкуренцию и выдали отличный победный ряд: 3:2, 3:0, 3:2, 2:2, 3:0, 2:0. Одно потерянное очко в шести матчах при

16 забитых мячах укрепили их лидирующие позиции, создали комфортный отрыв от преследователей. Киевских и тбилисских динамовцев опережали на восемь очков (по потерянным — чуть меньше), «Спартак» — на десять! Команда уверенно неслась по турнирной трассе в желтой лидерской майке под аплодисменты наблюдателей.

С приходом Малофеева красивая, размашистая, нацеленная на гол игра импонировала не только своим болельщикам, правда, не подкреплялась, как было давеча сказано, соответствующим результатом. «В моих взглядах никакого переворота не произошло. В увиденном на чемпионате мира я нашел скорее подтверждение тому направлению, которому следует команда», — сказал Малофеев перед очередным матчем первенства корреспонденту.

Проблемы чаще возникали в домашних матчах. Соперники, строившие игру на выезде на контратаках, в Минске такую возможность получали из-за безалаберных действий хозяев, легкомысленно оставлявших свободное пространство на своей территории. Так было в прошлые годы, рецидивы повторялись и в нынешнем сезоне, к примеру во встрече с аутсайдером, кутаисцами, сыгранной сразу после месячного перерыва. Увлеченные азартными атаками белорусы пропустили два гола. Во втором тайме оба отыграли, но решающего перевеса долго не могли достигнуть. Лишь на последней минуте Кондратьев произвел прицельный удар стоимостью в два очка.

«Выездная модель» Малофеева

В следующем матче, с «Нефтчи», динамовцы чувствовали себя увереннее, использовали малую толику из созданного у ворот гостей, но для победы хватило — 3:1. После чего покинули город родной и совершили небольшое турне на юг страны, в Алма-Ату и Ташкент, через Киев. Чемпиону, чтобы подобраться к ушедшему в отрыв Минску, необходима победа. В ней, учитывая важность встречи, да еще на своем поле, где киевляне не проигрывали уже четвертый год, вряд ли кто сомневался.

Однако ничейным исходом первого тайма (0:0) по тому, как он складывался, должны были остаться довольны хозяева. Пропущенный вскоре после перерыва гол от Баля гостей не смутил, они продолжали вести свою игру и к середине тайма повели — 2:1. Лобановский, начав, как обычно, с одним форвардом, Блохиным, добавил к нему еще двоих. Привычная игра чемпиона, перенасытившись нападающими, расстроилась, и все же Хлус на 75-й минуте счет сравнял — 2:2.

Вроде все, спектакль удался, режиссер, его поставивший, цели достиг, сумел держать

аудиторию в неослабном напряжении. Ан нет, в последнем акте Эдуард Малофеев и его труппа внесли в сюжет изменения.

Скажите на милость, как повела бы себя любая советская команда в Киеве, имея за четверть часа до конца ничью? Вы правы: цеплялась бы за нее всеми имеющимися в ее распоряжении средствами. А лидер и не думал оберегать очко. От привычной игры не отказался, продолжал искать счастье в чужих воротах. В результате осчастливил себя и все увеличивающуюся армию поклонников. За восемь минут до конца гости разыграли стенку, вывели на ударную позицию Кондратьева, и он, как и в матче с кутаисцами, забил третий гол, победный — 3:2. Думаете, угомонились? Куда там. Остались верны принципу: нападение — лучшая защита. Продолжали атаковать, и тот же Кондратьев едва не забил четвертый. Вот так интерпретировали минчане изобретенную Лобановским «выездную модель».

Победу лидер заслужил, выглядел свежее и агрессивнее именитого соперника. Атаковал азартно, нападающих поддерживали игроки всех звеньев. Не случайно голы забили форвард, хавбек и защитник.

Во второй половине июля состоялись два матча с участием прошлогодних призеров, не отказавшихся еще от честолюбивых планов. К их встречам, всегда принципиальным, был проявлен особый интерес. Члены тренерского триумвирата, союзники в Испании (но единомышленниками так и не ставшие), выступили друг против друга с открытым забралом.

Перенесемся в столицу Грузии.

«Динамо» Тб — «Спартак»

17 июля, за три дня до только что описанного матча, в Тбилиси встретились «Динамо» Нодара Ахалкаци со «Спартаком» Константина Бескова. Тбилисцы, в отличие от киевлян и спартаковцев, с каждым матчем прибавляли. За победой над «Нефтчи» последовала новая — над одноклубниками из Москвы — 1:0. Мяч, забитый Шенгелией, и в малой степени не отразил огромного игрового преимущества хозяев.

И вот «Спартак». Вышел на поле тбилисского стадиона (в отличие от прошлых лет, был заполнен лишь наполовину) в обычной своей форме, красно-белой, но продемонстрировать лучшую спортивную форму и поставленную Бесковым игру, зрелищную, острокомбинационную, эффективную и результативную, на взгляд прагматиков, с «архитектурными излишествами» не смог. На поле бегала тень прежнего «Спартака». Напомнил о себе недавнем разве что кратковременным эмоциональным всплеском.

В первом тайме в момент озарения, вспомнив прежнюю игру, спартаковцы стали проникать в хозяйскую штрафную и создали несколько реальных угроз. Неточно били по цели Гаврилов и Черенков, а Шавло угодил в штангу. Через несколько минут он поправил прицел и попал в недосягаемую для вратаря точку. Однако к тому времени динамовцы забили два. Главные роли у хозяев исполняли участники чемпионата мира.

Уже на третьей минуте Сулаквелидзе прострелил вдоль ворот. Шенгелия в привычной манере сыграл на опережение и послал мяч мимо партнера по сборной Дасаева. Вскоре эта же пара исполнила понравившийся зрителям номер на бис: Тенгиз отпасовал, но Рамаз в ворота не попал. Грузины доминировали, делали что хотели, и на 28-й минуте забил еще один «испанец», Чивадзе, приняв подачу того же Сулаквелидзе.

После небольшого отдыха одностороннее движение к московским воротам продолжилось. Забив на той же третьей минуте, теперь второго тайма, динамовцы, верные грузинскому гостеприимству, не стали больше огорчать дорогих московских гостей, хотя поводов имели предостаточно. Бесков уступил Ахалкаци.

Не пошла игра у «Спартака», был инертен, неподвижен, вязь атак рвалась, не успев развиться. Не чувствовалось руководящей роли Гаврилова, сохранившего «испанскую форму»: был пассивен, неточен в передачах. Поражение (1:3) закономерно.

Разошлись, как в море корабли

Я об участниках недавнего киевского матча. Чемпион держал курс на Москву, где ожидали его «Динамо» и «Спартаком», лидер отправился на юг — в Алма-Ату и Ташкент. С «Кайратом» минчане придерживались обычной своей «выездной модели», атакующей. Тревожная турнирная ситуация алмаатинцев и статус хозяев вынуждали их по установившимся в советском футболе понятиям наступать. Матч получился зрелищным, обоюдоострым, результативным. Счет по игре — 2:2. Полузащитник «Кайрата», известный вам как успешный российский тренер, Бердыев, сделал дубль. Первый мяч забил неотразимым ударом в нижний угол, второй, не менее эффектно, — головой. У гостей счет минским голам закрыл, конечно же, Кондратьев.

Через несколько дней лидер играл в раскаленном от жары Ташкенте (температура воздуха в тени достигла 34 градусов). Во втором тайме, когда жара немного спала, динамовцы забили три безответных гола. В нынешнем сезоне выиграть в Ташкенте до того дня никому не удавалось, и три мяча у себя дома он в сезоне-1982 ни разу, ни до, ни после, не пропустил. Несмотря на поражение «Пахтакор» остался на почетном пятом месте.

Никто не ожидал от него такой прыти. Около трех лет, пока был защищен охранной грамотой, жилы не рвал, экспериментировал, место в таблице, надо сказать, незавидное, команду и ее руководителей не особо волновало. Но как только лишился привилегий, раскрыл дремавший в нем потенциал. Те же футболисты с тем же тренером преобразились. С турнирных низов ташкентская команда скакнула едва ли не на самый верх и сдавать завоеванные позиции не собиралась.

Ну а теперь все внимание визиту чемпиона в Москву. С трехдневным интервалом сыграл он на двух стадионах: в Петровском парке — с «Динамо» и в «Лужниках» — со «Спартаком». Москвичи не отошли еще от увиденного в Испании и большого интереса к матчам своего чемпионата не проявляли, даже некогда кассовым, с участием киевлян. На стадионе «Динамо» за игрой наблюдали 13,5 тысячи зрителей (четверть от общей вместимости трибун), а стотысячные «Лужники» заполнили на треть. К тому же качество игры двух популярных московских клубов и их местоположение в таблице (ниже экватора) оставляли москвичей равнодушными и не отвлекли их в летнюю пору от дачных забот. Итак,

«Динамо» М — «Динамо» К

Матчи столичных команд с киевской, как правило принципиальные, содержательные, боевые, особенно в годы непосредственного соперничества за медали: в первой половине 1960-х — с «Торпедо», в 1969-м и с конца 1970-х — со «Спартаком», в 1967-м — с «Динамо». Исключение — ЦСКА, в те годы, когда киевскую и армейскую команды возглавляли друзья-соратники Валерий Лобановский и Олег Базилевич.

Так что же на стадионе «Динамо» происходило? Хозяева долгое время пребывали в непосредственной близости от зоны вылета, но на матч с чемпионом, судя по предматчевому интервью старшего тренера Вячеслава Соловьева (Киев под его руководством выиграл в 1961-м первое золото), настроены по-боевому: «Будем вести наступление тремя форвардами, которых постоянно своей активностью должна поддерживать тройка полузащитников. Лишь скоростная атака во встрече с таким соперником может принести успех. Если будем отсиживаться в тылах, ожидая его промахов, наверняка проиграем».

С первых минут москвичи принялись выполнять установку тренера и организовали штурм киевских ворот. Запевала в атакующей тройке — Газзаев. Хорошо поставленным зычным командным голосом он умело руководил партнерами — Капустиным и Ткебучавой. Превосходную передачу Валерия Капустин смазал, а Ткебучава использовал — 1:0. Поведя в счете уже на седьмой минуте, хозяева, как по команде (хотя никто ее не отдавал), отошли назад. Сработал распространенный в большинстве советских клубов инстинкт самосохранения. Чемпион, как показалось, не сразу уловил изменения в настроении москвичей и оборону их особо не напрягал.

Что говорили в перерыве тренеры своим ребятам, неизвестно. Но с возобновлением игры хозяева все еще оставались верны лозунгу: «Ни шагу вперед!». Они всем скопом оберегали вратаря своего, Гонтаря, от неприятностей. Случилось то, что и должно было: киевляне бросились отыгрываться, защитники хозяев, не имея технических возможностей грамотно отражать натиск ожившего чемпиона, прибегли к привычному способу. Грех было, имея в составе заплечных дел мастеров, Никулина и Новикова, от привычек своих отказываться. Посыпались штрафные. Над воротами Гонтаря, трудившегося не покладая рук, сгустились тучи. И грянул гром. Скоростную комбинацию начал Бессонов, завершил Хлус — 1:1.

Пропущенный гол встряхнул хозяев, вернул память. Вспомнив об установке тренера, пошли вперед. Могли забить Капустин, Минаев... То, что не удалось им, сделал лучший, пожалуй, игрок матча Газзаев. Ткебучава, подавая угловой, вернул ему должок, и Валерий, изловчившись, из трудного положения мастерски пробил головой — 2:1. Если и намеревались хозяева вновь отойти назад, не успели. Через несколько секунд после победного гола прозвучал сигнал на окончание игры.

«Спартак» — «Динамо» К

Киевляне задержались в Москве на три дня, предстояла встреча со «Спартаком». Центральный в последние годы матч общественность восприняла как рядовой. Невыразительная игра двух лучших команд минувшего сезона и непривычное место в таблице тому причина. Однако принципиальность соперничества, обострившегося серьезными трениями между Бесковым и Лобановским, работавшими в одной упряжке до и во время чемпионата мира, держала соперников в повышенном тонусе, и настраивать их на игру не было необходимости. Да и с позиций турнирных результат был им не безразличен.

Киевляне после двух подряд поражений осложнили стоящую перед ними ежегодно задачу — быть первыми. Но все же оставшаяся часть дистанции, довольно протяженная, позволяла при благоприятном стечении обстоятельств задачу решить. Шансов на золото у «Спартака» меньше, но место на пьедестале вполне мог занять.

Большие проблемы у хозяев возникли в обороне. Бесков постоянно тасовал защитные порядки, но оптимального варианта так и не нашел. Оборонцы часто ошибались в передачах, плохо ориентировались на местности, часто теряли позицию и постоянно держали в напряжении Дасаева. Только мастерство вратаря избавляло команду от крупных неприятностей.

У гостей все еще отсутствовали технарь, организатор атакующих акций Буряк и опытный, первоклассный Веремеев. Достойной замены травмированным найти было невозможно. Традиционно сильное звено команды превратилось в слабое. И все же настроенная по-боевому, отмобилизованная киевская команда с судейским свистком отодвинула хозяев к своим воротам. На пятой минуте Хлус получил великолепный шанс забить. Дасаев не позволил. А с мощным и неожиданным ударом Блохина справиться было невозможно. Ринат не шевельнулся даже. Уже на 11-й минуте гости получили материальное преимущество.

Игра в первом тайме все же была равная. На 25-й минуте Калашников использовал промах киевской обороны (и она оказалась не безупречной). За минуту до перерыва отличную возможность забить партнеры предоставили Гаврилову. А Юрий затянул паузу и вместо того, чтобы забить, затеял распасовку. В перерыве Лобановский, так показалось, встряхнул хлопцев, и вышли они на поле заряженные, взяли мяч под контроль, угрожали воротам Дасаева часто, но стреляли неточно, а то, что летело в створ, уверенно нейтрализовал вратарь. Когда же он получил травму и не смог продолжить встречу, стало тревожно. Заменивший его молодой Прудников был в начале пути. В итоге Хлус забил победный гол. Вины вратаря в нем не было. 2:1 в пользу чемпиона. Счет не по игре, мог и должен был стать солиднее, но ценных два очка киевская команда получила. А Бесков, проиграв Ахалкаци, уступил и Лобановскому.

Участники первенства, не снижая скорости, миновали первый круг и в том же ритме (играли с интервалом в 3-4 дня) понеслись дальше. Такая периодичность была в тягость не успевшим восстановиться игрокам сборной, прежде всего киевлянам. На четвертый день после победы над «Спартаком» чемпион принимал у себя «Зенит». Находился он в тот момент в глубинке, вне зоны видимости хозяев поля. Однако бесстрашные «зенитчики» попытались сыграть на равных, на атаку отвечали атакой, ударом на удар. Оттого игра получилась живой, щедрой на голевые моменты — правда, скупо реализованные. Гол «Зенита» не остался без ответа — 1:1. Ближе к концу хозяева доминировали, взвинтили и без того высокий темп и могли, даже обязаны были гостей дожать. Подвел Балтача, за пять минут до конца он не реализовал пенальти: с

11 метров не попал в семиметровые ворота. Потеряно очко. Еще через четыре дня чемпион оставил все два в Одессе, «Черноморцу».

А разыгравшиеся конкуренты, тбилисцы, обыграв в Москве ЦСКА (3:2), отправились в Минск.

«Динамо» Мн — «Динамо» Тб

В случае победы грузинская команда сокращала отставание от лидера и сохраняла надежды в ближайшей перспективе его обогнать. Минчане, осознавая турнирную значимость матча, поначалу заметно нервничали, но, не испытав ожидаемого давления гостей (те основательно, неторопливо готовили наступательные операции), успокоились и сыграли в свой футбол. Комбинируя на скорости, выходили на ударные позиции и подвергали ворота гостей интенсивному обстрелу. В итоге два снаряда поразили цель. Отличился молодой, 20-летний Алейников, номинальный защитник.

Во втором тайме минчане построили игру на контратаках. Тбилисцы инициативой и территорией овладели, но ничего путного не добились, а хозяева своевременно выходили из засады, стреляли часто, но неточно, зато счет победный уберегли и лидерство укрепили.

Но в следующем туре потеряли очко в домашнем матче с «Араратом», который явился в Минск из Ленинграда с синяками и шишками — 0:5. Проигрыш столь крупный, да еще от команды, которую ереванцы опережали на дистанции и были в тот год сильнее, удивителен. Раненый соперник, как известно, опасен чрезвычайно и способен на многое. Минчане вроде как с пониманием к ситуации отнеслись.

«Арарат» после трепки в Ленинграде агрессию не проявлял, выглядел напуганным и сосредоточил почти все наличные силы в обороне, центральную линию поля пересекал неохотно. Редкие вылазки совершал Оганесян при поддержке кого-то из товарищей. Столь же безрезультатными были и многочисленные массированные атаки хозяев, обычно плохо преодолевавших перенасыщенную оборону.

Во втором тайме в подуставшей защите гостей стали возникать бреши. Ворота ереванского голкипера Васильева оказались под угрозой, но только на 74-й минуте Гуринович пробил долго державшегося голкипера. Минчане, с таким трудом добившись успеха, изменили себе, дали слабину и взяли тайм-аут. Расплата за минутную потерю концентрации наступила скоро, на 77-й минуте. Роберт Галустян (на поле в составе ереванцев находились три Галустяна) с филигранной по точности передачи Оганесяна послал мяч в хозяйские сети — 1:1. Суетливый натиск динамовцев ни к чему не привел.

Тбилисцы осечкой лидера не воспользовались и попали в Ленинграде под не на шутку разбушевавшийся «Зенит» — 1:3.

Отведенная мне газетная площадь на исходе. Едва успею показать ситуацию в головной части таблицы, сформированную к первой декаде августа: 1. Минск — 29 очков после 19 игр. 2-3. «Арарат» и «Металлист» (по 23, 19). 4. Тбилиси (22, 18)... А где же Киев со «Спартаком»? Недалеко. Чемпион занимает пока шестую ступеньку, «Спартак» чуть ниже — седьмую. По дополнительным показателям. Набрали они по 22 очка после 18 игр. По принятой тогда системе (два очка за победу) далековато отпустили минчан прошлогодние медалисты, золотой и серебряный. Догонят? Не пытайте. В свое время узнаете.