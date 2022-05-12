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Семин — о знакомстве с Анчелотти: «Когда читаю, что он не самый большой тактик, смеюсь»

Семин рассказал о знакомстве с Карло Анчелотти
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о знакомстве с итальянским специалистом Карло Анчелотти.

— Кто еще из иностранных тренеров произвел на вас при личном общении самое большое впечатление?

— Карло Анчелотти, хоть наше знакомство и нельзя назвать таким близким. Тем не менее помню, как в 2007 году, когда я был президентом «Локомотива», он приезжал во главе «Милана» на международный турнир, организованный нашим клубом в Черкизове, и у нас была возможность пообщаться. Очень симпатичный человек! Не зря его команды добиваются таких результатов. Будучи отталкивающим, высокомерным человеком, в современном футболе, в каждодневном общении с самостоятельными и богатыми игроками ты ничего не добьешься.

Еще мы с ним встречались в 2012 году, когда он работал в «ПСЖ», а я в киевском «Динамо» и наши команды оказались в одной группе Лиги чемпионов. Мы проиграли в Париже, и он нам там преподал серьезный урок быстрых контратакующих действий, которые мы никак не могли сдержать. У нас не было шансов, хотя до того при другом тренере мы тот же «ПСЖ» в плей-офф Кубка УЕФА обыграли.

Это выдающийся тренер, и когда где-то читаю, что он, мол, не самый большой тактик, мне становится смешно. Тактика — важная составляющая для тренера, но одна из многих, и те же Фергюсон и Анчелотти это доказали! На одной тактике ты никогда не выиграешь Лигу чемпионов и все пять главных европейских чемпионатов, как это удалось итальянцу!

Юрий Семин. «Происходящее в «Локомотиве» напоминает фильм «Блеф». Семин — о Цорне, Рангнике в «МЮ» и Анчелотти
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
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 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
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 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
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