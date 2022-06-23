Быстров, Пименов и Игонин сыграют в футбол с краснодарскими школьниками
Российский футбольный союз 24 и 25 июня в Краснодаре организуют первый в истории региона фестиваль футбола для участников проекта «Футбол в школе», участие в котором примут Владимир Быстров, Руслан Пименов, Максим Бузникин и Алексей Игонин.
Ожидается, что поучаствуют в фестивале около 400 краснодарских школьников в возрасте от 7 до 15 лет. В программе заявлены различные мероприятия и мастер-классы со звездными амбассадорами. Также состоятся фото- и автограф-сессии с футболистами.
Фестиваль пройдет на тренировочной базе ФК «Кубань».
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4
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
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8
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9
|Ростов
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10
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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Краснодар – Факел
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ЦСКА – Урал
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Динамо – Ростов
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Локомотив – Н. Новгород
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Оренбург – Кр. Советов
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Химки – Зенит
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