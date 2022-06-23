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Сегодня, 17:15

Быстров, Пименов и Игонин сыграют в футбол с краснодарскими школьниками

Галина Глазко
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Российский футбольный союз 24 и 25 июня в Краснодаре организуют первый в истории региона фестиваль футбола для участников проекта «Футбол в школе», участие в котором примут Владимир Быстров, Руслан Пименов, Максим Бузникин и Алексей Игонин.

Ожидается, что поучаствуют в фестивале около 400 краснодарских школьников в возрасте от 7 до 15 лет. В программе заявлены различные мероприятия и мастер-классы со звездными амбассадорами. Также состоятся фото- и автограф-сессии с футболистами.

Фестиваль пройдет на тренировочной базе ФК «Кубань».

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