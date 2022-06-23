Выборы президента ФИФА пройдут 16 марта 2023 года в Руанде
Бюро Совета Международной федерации футбола (ФИФА) огласило дату и место проведения выборов президента ФИФА.
Как сообщает пресс-служба организации, выборы пройдут на 73-м Конгрессе ФИФА 16 марта 2023 года в городе Кигали (Руанда).
Ранее совет ФИФА назначил начало избирательного периода на 31 марта 2022 года. Крайний срок представления ассоциациями-членами ФИФА кандидатур на пост президента — за четыре месяца до конгресса 2023 года.
Действующим президентом ФИФА является Джанни Инфантино. Он занимает эту должность с 2016 года.
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14
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15
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Краснодар – Факел
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ЦСКА – Урал
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Динамо – Ростов
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Локомотив – Н. Новгород
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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