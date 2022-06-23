Выборы президента ФИФА пройдут 16 марта 2023 года в Руанде

Бюро Совета Международной федерации футбола (ФИФА) огласило дату и место проведения выборов президента ФИФА.

Как сообщает пресс-служба организации, выборы пройдут на 73-м Конгрессе ФИФА 16 марта 2023 года в городе Кигали (Руанда).

Ранее совет ФИФА назначил начало избирательного периода на 31 марта 2022 года. Крайний срок представления ассоциациями-членами ФИФА кандидатур на пост президента — за четыре месяца до конгресса 2023 года.

Действующим президентом ФИФА является Джанни Инфантино. Он занимает эту должность с 2016 года.