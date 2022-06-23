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Выборы президента ФИФА пройдут 16 марта 2023 года в Руанде

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бюро Совета Международной федерации футбола (ФИФА) огласило дату и место проведения выборов президента ФИФА.

Как сообщает пресс-служба организации, выборы пройдут на 73-м Конгрессе ФИФА 16 марта 2023 года в городе Кигали (Руанда).

Ранее совет ФИФА назначил начало избирательного периода на 31 марта 2022 года. Крайний срок представления ассоциациями-членами ФИФА кандидатур на пост президента — за четыре месяца до конгресса 2023 года.

Действующим президентом ФИФА является Джанни Инфантино. Он занимает эту должность с 2016 года.

Источник: https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/media-releases/bureau-of-fifa-council-approves-increase-of-fifa-world-cup-tm-squads-to-26
Футбол
Джанни Инфантино
ФИФА
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