Мостовой назначен главным тренером команды бойцов в Медиалиге

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой возглавил команду бойцов в Медийной футбольной лиге.

«С Сашей легко прошли переговоры, но на какой-то момент он действительно находился в разговорном процессе с «Катюшей». Это осложняло дело, потому что они первыми начали что-то с ним обсуждать. Но мне кажется, что в комплекте наш подход его устроил больше. Я не говорю про деньги», — цитирует Metaratings.ru Гаджиева.

53-летний Мостовой не имеет опыта работы тренером. Он становился двукратным чемпионом СССР в составе «Спартака», также выступал за португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбург», испанские «Сельту» и «Алавес».