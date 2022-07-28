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Сегодня, 17:15

Мостовой назначен главным тренером команды бойцов в Медиалиге

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в
Александр Мостовой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой возглавил команду бойцов в Медийной футбольной лиге.

«С Сашей легко прошли переговоры, но на какой-то момент он действительно находился в разговорном процессе с «Катюшей». Это осложняло дело, потому что они первыми начали что-то с ним обсуждать. Но мне кажется, что в комплекте наш подход его устроил больше. Я не говорю про деньги», — цитирует Metaratings.ru Гаджиева.

53-летний Мостовой не имеет опыта работы тренером. Он становился двукратным чемпионом СССР в составе «Спартака», также выступал за португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбург», испанские «Сельту» и «Алавес».

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/aleksandr-mostovoi-vozglavil-komandu-amc-fight-nights-v-medialige-44444/
Александр Мостовой
Футбол
Камил Гаджиев
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