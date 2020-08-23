Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол

У двух игроков «Фиорентины» диагностирован коронавирус

14:12
Теги:

Вратарь Симоне Гидотти и полузащитник Эрик Пульгар заразились коронавирусом, сообщает официальный сайт «Фиорентины».

В субботу, 22 августа, после обеда 20-летний Гидотти и 26-летний Пульгар прибыли в расположение клуба, после чего сразу сдали тесты. Оба показали положительный результат.

Как сообщает пресс-служба «фиалок», болезнь у игроков проходит бессимптомно, но футболисты изолированы от остальных.

В прошлом сезоне серии А Пульгар провел 37 матчей, в которых забил семь мячей и отдал шесть голевых передач. Гидотти за первую команду пока не дебютировал в официальных матчах.

-

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир