У двух игроков «Фиорентины» диагностирован коронавирус

Вратарь Симоне Гидотти и полузащитник Эрик Пульгар заразились коронавирусом, сообщает официальный сайт «Фиорентины».

В субботу, 22 августа, после обеда 20-летний Гидотти и 26-летний Пульгар прибыли в расположение клуба, после чего сразу сдали тесты. Оба показали положительный результат.

Как сообщает пресс-служба «фиалок», болезнь у игроков проходит бессимптомно, но футболисты изолированы от остальных.

В прошлом сезоне серии А Пульгар провел 37 матчей, в которых забил семь мячей и отдал шесть голевых передач. Гидотти за первую команду пока не дебютировал в официальных матчах.