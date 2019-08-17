Шачири недоволен своей ролью в «Ливерпуле»

Полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шачири заявил, что его не устраивает малое количество игрового времени, которое он получает в команде.

«Никто не любит сидеть на скамейке, — приводит слова 27-летнего швейцарца Langenthaler Tagblatt. — Очевидно, что мне хочется большего. Должен оценить ситуацию и принять взвешенное решение».

В числе претендентом на Шачири называются «Галатасарай» и «Монако».

Хавбек перешел в «Ливерпуль» прошлым летом. В прошлом сезоне он провел за «красных» 30 матчей, забил 6 голов и сделал 5 голевых передач.