Бутырская объяснила, почему нельзя сравнивать зарплаты в фигурном катании и футболе

Российская фигуристка Мария Бутырская объяснила, почему нельзя сравнивать зарплаты в фигурном катании и футболе. 50-летняя россиянка заявила, что футболом интересуется больше людей, чем фигурным катанием.

«Дело в том, что фигурное катание нельзя сравнивать с футболом, — приводит слова фигуристки «Газета.Ru». — Там немножко другие истории. Футболом интересуется гораздо больше людей, чем фигурным катанием. Каждый должен заниматься своим делом. Я никогда не жаловалась на свои заработки. К тому же, помимо турниров, у фигуристов много всяких показательных выступлений, чего-то еще, реклама, опять же. Так что они вообще не должны жаловаться. Единственное, чтобы зарабатывать деньги, надо выигрывать. Надо быть в тройке, потому что уже пятое-шестое место чемпионата мира — это уже просто ничто».

Бутырская является чемпионкой мира в женском одиночном катании, трехкратной чемпионкой Европы и шестикратной чемпионкой России.