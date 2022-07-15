Глава Медийной футбольной лиги назвал лестными сравнения с проектом «Дом-2»
Создатель Медийной футбольной лиги (МФЛ) Николай Осипов в интервью «СЭ» рассказал, как относится к сравнению его проекта с популярным телешоу «Дом-2».
— Ты знаешь, что те, кто постарше, называют вас «Футбольный Дом-2»?
— Слышал. В комментариях читал. Знаешь, тут какая история? Я сейчас чувствую себя Соболевым и Джикией на конференции с Егоровым. Когда мне задают вроде бы идиотский вопрос (не в обиду Диме). По мне, так это идиотское сравнение (опять-таки, не в обиду людям, которые так пишут). Потому что, во-первых, «Дом-2» — суперуспешный бизнес-проект. И какого бы трэша не было на съёмках и на картинке, которую мы видим, всё равно это супер бизнес-кейс, который живёт несколько десятков лет и будет жить ещё столько же. Поэтому это сравнение — лестное. Те, кто пишут, пытаясь меня обидеть, наоборот, дают больше положительных эмоций.
Возвращаясь же к тому, что речь идёт о сравнении конфликтов и грязи, которые происходят в «Доме-2» и вообще, непонятных сценарных историй, с тем, что происходит в лиге — да, безусловно, это присутствует. Но присутствует из-за того, что ребята, которые оказываются напротив камеры, всегда стараются быть лучше, смешнее, чем они есть. И вот эти попытки казаться лучше и круче, чем ты действительно являешься, как раз и выглядят смешно и кринжово (постыдно), как сейчас принято говорить (интересное слово, заимствованное из другого языка), и приводят к тому, что мы похожи на «Дом-2». Любой конфликт, который происходит на экране, все ассоциируют с тем, где это происходит ежедневно. У нас это, к счастью, не ежедневно, у нас это случается периодически.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -