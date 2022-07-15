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Сегодня, 07:30

Глава Медийной футбольной лиги назвал лестными сравнения с проектом «Дом-2»

Севастиан Терлецкий
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Антон Иванов
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Создатель Медийной футбольной лиги (МФЛ) Николай Осипов в интервью «СЭ» рассказал, как относится к сравнению его проекта с популярным телешоу «Дом-2».

— Ты знаешь, что те, кто постарше, называют вас «Футбольный Дом-2»?

— Слышал. В комментариях читал. Знаешь, тут какая история? Я сейчас чувствую себя Соболевым и Джикией на конференции с Егоровым. Когда мне задают вроде бы идиотский вопрос (не в обиду Диме). По мне, так это идиотское сравнение (опять-таки, не в обиду людям, которые так пишут). Потому что, во-первых, «Дом-2» — суперуспешный бизнес-проект. И какого бы трэша не было на съёмках и на картинке, которую мы видим, всё равно это супер бизнес-кейс, который живёт несколько десятков лет и будет жить ещё столько же. Поэтому это сравнение — лестное. Те, кто пишут, пытаясь меня обидеть, наоборот, дают больше положительных эмоций.

Возвращаясь же к тому, что речь идёт о сравнении конфликтов и грязи, которые происходят в «Доме-2» и вообще, непонятных сценарных историй, с тем, что происходит в лиге — да, безусловно, это присутствует. Но присутствует из-за того, что ребята, которые оказываются напротив камеры, всегда стараются быть лучше, смешнее, чем они есть. И вот эти попытки казаться лучше и круче, чем ты действительно являешься, как раз и выглядят смешно и кринжово (постыдно), как сейчас принято говорить (интересное слово, заимствованное из другого языка), и приводят к тому, что мы похожи на «Дом-2». Любой конфликт, который происходит на экране, все ассоциируют с тем, где это происходит ежедневно. У нас это, к счастью, не ежедневно, у нас это случается периодически.

Николай Осипов. Почему Медиалига — не «Дом-2»? Как на ней зарабатывать? Честное интервью с боссом проекта Николаем Осиповым
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Глава Медийной футбольной лиги рассказал о нововведениях второго сезона
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