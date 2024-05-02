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«Ростов» — «Балтика»: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Ростов» сыграет с «Балтикой» в Кубке России 2 мая
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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«Ростов» — «Балтика».
Фото ФК «Ростов»

«Ростов» и «Балтика» сыграют в матче второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России по футболу в четверг, 2 мая. Игра на стадионе «Ростов Арена» в городе Ростов-на-Дону начнется в 19.15 по московскому времени.

Ключевые события кубковой игры будут доступны в матч-центре «СЭ». На сайте «СЭ» также пройдет текстовая онлайн-трансляция самых интересных моментов встречи «Ростов» — «Балтика».

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Ростова» и «Балтики» можно будет по подписке на канале «Матч Премьер». Начало прямого эфира — в 19.10 мск. Также встречи FONBET Кубка России показывают онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

В последний раз команды встречались 16 сентября 2023 года. Тогда «Балтика» на своем поле сыграла вничью с «Ростовом» (2:2) в матче 8-го тура РПЛ.

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде доступны на сайте «СЭ».

Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Ростов
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