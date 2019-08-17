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Посадивший на кукурузное поле самолет летчик поздравил «Крылья» с победой над «Уралом»

17 августа 2019, 20:14
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Пилот авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов, который посадил самолет на поле с более чем 200 пассажирами на борту, посетил матч 6-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Крыльями Советов» (1:3). После игры Юсупов поздравил самарцев с победой, сообщает Twitter «Крыльев».

Урал — Крылья Советов

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