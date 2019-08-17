Посадивший на кукурузное поле самолет летчик поздравил «Крылья» с победой над «Уралом»
17 августа 2019, 20:14
Пилот авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов, который посадил самолет на поле с более чем 200 пассажирами на борту, посетил матч 6-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Крыльями Советов» (1:3). После игры Юсупов поздравил самарцев с победой, сообщает Twitter «Крыльев».
После победного матча экипаж «Уральских авиалиний» во главе с Дамиром Юсуповым поздравил нашу команду с победой. Командир экипажа отметил, что Самарская область для него не чужая и он следит за выступлением «Крыльев». Миодраг Божович отметил профессионализм и мужество экипажа. pic.twitter.com/bgDECojV4q— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) August 17, 2019