Посадивший на кукурузное поле самолет летчик поздравил «Крылья» с победой над «Уралом»

После победного матча экипаж «Уральских авиалиний» во главе с Дамиром Юсуповым поздравил нашу команду с победой. Командир экипажа отметил, что Самарская область для него не чужая и он следит за выступлением «Крыльев». Миодраг Божович отметил профессионализм и мужество экипажа. pic.twitter.com/bgDECojV4q