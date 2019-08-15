Полузащитник «Лиона» вернулся в «Сельту»

Полузащитник Папе Шейх Диоп пополнил состав «Сельты». 22-летний испанец, который имеет сенегальские корни, проведет в клубе из Виго ближайший сезон на правах аренды, сообщает официальный сайт «Сельты».

Права на Диопа принадлежат «Лиону», куда он перешел именно из «Сельты» в 2017 году. В прошлом сезоне хавбек провел в чемпионате Франции 12 матчей и не отметился голевыми действиями.