Полузащитник «Лиона» вернулся в «Сельту»
15 августа 2019, 17:28
Полузащитник Папе Шейх Диоп пополнил состав «Сельты». 22-летний испанец, который имеет сенегальские корни, проведет в клубе из Виго ближайший сезон на правах аренды, сообщает официальный сайт «Сельты».
Права на Диопа принадлежат «Лиону», куда он перешел именно из «Сельты» в 2017 году. В прошлом сезоне хавбек провел в чемпионате Франции 12 матчей и не отметился голевыми действиями.
ISTO— RC Celta (@RCCelta) August 14, 2019
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