Манчини вызвал 36-летнего Квальяреллу в сборную Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини назвал список футболистов, вызванных на тренировочный сбор, который пройдет с 4 по 5 февраля, сообщает официальный Твиттер национальной команды.

В список попал 36-летний форвард "Сампдории" Фабио Квальярелла. На его счету в текущем сезоне 22 матча в составе своей команды, 16 голов и 6 голевых передач.

Заявка выглядит следующим образом:

Вратари – Доннарумма, Сиригу;

защитники – Бастони, Бираги, Кьеллини, Кришиту, де Шильо, Флоренци, Иццу, Лаццари, Романьоли, Спинаццола;

полузащитники – Барелла, Бенасси, Кристанте, Гальярдини, Пеллегринни, Сенси, Тонали, Дзаньола;

нападающие – Берарди, Бернардески, Кьеза, Эль-Шаарави, Инглезе, Инсинье, Кен, Лазанья, Политану, Квальярелла.