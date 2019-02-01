Манчини вызвал 36-летнего Квальяреллу в сборную Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини назвал список футболистов, вызванных на тренировочный сбор, который пройдет с 4 по 5 февраля, сообщает официальный Твиттер национальной команды.
В список попал 36-летний форвард "Сампдории" Фабио Квальярелла. На его счету в текущем сезоне 22 матча в составе своей команды, 16 голов и 6 голевых передач.
Заявка выглядит следующим образом:
Вратари – Доннарумма, Сиригу;
защитники – Бастони, Бираги, Кьеллини, Кришиту, де Шильо, Флоренци, Иццу, Лаццари, Романьоли, Спинаццола;
полузащитники – Барелла, Бенасси, Кристанте, Гальярдини, Пеллегринни, Сенси, Тонали, Дзаньола;
нападающие – Берарди, Бернардески, Кьеза, Эль-Шаарави, Инглезе, Инсинье, Кен, Лазанья, Политану, Квальярелла.
#NationalTeam 🇮🇹– Italy (@azzurri) 1 февраля 2019 г.
The #Azzurri players called up by Head Coach Roberto #Mancini to take part in a training camp at #Coverciano from 4-5 February 👇#VivoAzzurro pic.twitter.com/DFLpfIM3QF