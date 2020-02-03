Летом «Барселона» и «Реал» поборются за форварда «Лилля» Осимена

Нападающий «Лилля» Виктор Осимен заинтересовал «Барселону» и «Реал», сообщает Don Balon. По информации источника, оба испанских клуба намерены сделать предложения по трансферу 21-летнего нигерийца летом 2020 года.

Осимен перешел в «Лилль» из «Шарлеруа» летом 2019 года, сумма сделки составила 12 миллионов евро. В сезоне-2019/20 на счету нигерийца 15 голов и 5 результативных передач в 31 матче в составе «догов», портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 30 миллионов евро.