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Сегодня, 09:23

Холанн стал лучшим в рейтинге футболистов, пропускающих ЧМ-2022

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Эрлин Холанн.
Фото Reuters

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн возглавил рейтинг футболистов, которые пропустят чемпионат мира — 2022 года в Катаре. Список размещен на официальном сайте МОК.

На втором месте находится форвард «Милана» Златан Ибрагимович. На третьем — Пауло Дибала из «Ромы». На восьмом месте находится бывший нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»).

2. Златан Ибрагимович (Швеция, «Милан»).

3. Пауло Дибала (Аргентина, «Рома»).

4. Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»).

5. Луис Диас (Колумбия, «Ливерпуль»).

6. Виктор Осимхен (Нигерия, «Наполи»).

7. Мартин Эдегор (Норвегия, «Арсенал»).

8. Элдор Шомуродов (Узбекистан, «Рома»).

9. Рияд Махрез (Алжир, «Манчестер Сити»).

10. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «ПСЖ»).

Источник: https://olympics.com/en/news/haaland-zlatan-ibrahimovic-salah-players-missing-qatar-2022-world-cup
Виктор Осимхен
Джанлуиджи Доннарумма
Златан Ибрагимович
Мартин Эдегор
Мохамед Салах
Пауло Дибала
Рияд Махрез
Элдор Шомуродов
Эрлин Холанн
3
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
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