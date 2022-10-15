Холанн стал лучшим в рейтинге футболистов, пропускающих ЧМ-2022
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн возглавил рейтинг футболистов, которые пропустят чемпионат мира — 2022 года в Катаре. Список размещен на официальном сайте МОК.
На втором месте находится форвард «Милана» Златан Ибрагимович. На третьем — Пауло Дибала из «Ромы». На восьмом месте находится бывший нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов.
Полный рейтинг выглядит следующим образом:
1. Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»).
2. Златан Ибрагимович (Швеция, «Милан»).
3. Пауло Дибала (Аргентина, «Рома»).
4. Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»).
5. Луис Диас (Колумбия, «Ливерпуль»).
6. Виктор Осимхен (Нигерия, «Наполи»).
7. Мартин Эдегор (Норвегия, «Арсенал»).
8. Элдор Шомуродов (Узбекистан, «Рома»).
9. Рияд Махрез (Алжир, «Манчестер Сити»).
10. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «ПСЖ»).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
12
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|
16
|Торпедо
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|7
|1
|1