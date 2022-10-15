Холанн стал лучшим в рейтинге футболистов, пропускающих ЧМ-2022

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн возглавил рейтинг футболистов, которые пропустят чемпионат мира — 2022 года в Катаре. Список размещен на официальном сайте МОК.

На втором месте находится форвард «Милана» Златан Ибрагимович. На третьем — Пауло Дибала из «Ромы». На восьмом месте находится бывший нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»).

2. Златан Ибрагимович (Швеция, «Милан»).

3. Пауло Дибала (Аргентина, «Рома»).

4. Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»).

5. Луис Диас (Колумбия, «Ливерпуль»).

6. Виктор Осимхен (Нигерия, «Наполи»).

7. Мартин Эдегор (Норвегия, «Арсенал»).

8. Элдор Шомуродов (Узбекистан, «Рома»).

9. Рияд Махрез (Алжир, «Манчестер Сити»).

10. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «ПСЖ»).