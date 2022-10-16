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Сегодня, 11:04

Роналдо считает, что на ЧМ-2022 наибольшее давление будет оказываться на Неймара

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Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо считает, что наибольшая ответственность за успешное выступление национальной команды на чемпионате мира — 2022 в Катаре будет зависеть от нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.

«Думаю, что наибольшее давление в любом случае будет оказываться на Неймара. Конечно, сейчас команда более сбалансированная, чем на предыдущих чемпионатах мира. Неймару будут помогать сильные футболисты, но сейчас он сам проживает хороший момент в своей карьере», — приводит слова Неймара L'?quipe.

Чемпионат мира — 2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. На групповом этапе сборная Бразилии встретится с национальными командами Сербии, Швейцарии и Камеруна.

Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Ronaldo-la-plus-grande-pression-sera-sur-neymar/1359472

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Основные источники исследования

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1.79

П2

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Спартак

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ТБ 2.5

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Неймар Сантос
Роналдо
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Холанн стал лучшим в рейтинге футболистов, пропускающих ЧМ-2022
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
13
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Квинси Промес

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Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

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Локомотив

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