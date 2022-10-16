Роналдо считает, что на ЧМ-2022 наибольшее давление будет оказываться на Неймара

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо считает, что наибольшая ответственность за успешное выступление национальной команды на чемпионате мира — 2022 в Катаре будет зависеть от нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.

«Думаю, что наибольшее давление в любом случае будет оказываться на Неймара. Конечно, сейчас команда более сбалансированная, чем на предыдущих чемпионатах мира. Неймару будут помогать сильные футболисты, но сейчас он сам проживает хороший момент в своей карьере», — приводит слова Неймара L'?quipe.

Чемпионат мира — 2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. На групповом этапе сборная Бразилии встретится с национальными командами Сербии, Швейцарии и Камеруна.