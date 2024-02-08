Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что не нуждается в абсолютной власти во главе организации.

По словам футбольного функционера, его девизом всегда был тот факт, что общее благо должно преобладать над личными интересами.

«Я верю в людей, верю в дружбу. Моя дочь говорит мне: «Папа, я иногда думаю, что ты похож на персонажа из «Властелина колец». Нет. Меня не интересует кольцо всевластия», — цитирует Чеферина РИА «Новости Спорт».

8 февраля сообщалось, что конгресс УЕФА проголосовал за поправки в уставе, которые позволят Чеферину избраться на четвертый срок.

Словенец возглавляет УЕФА с сентября 2016 года. Чеферин является седьмым главой организации.

В конце января 2024 года экс-игрок сборной Хорватии и «Милана» Звонимир Бобан покинул пост руководителя футбольного департамента УЕФА. В своем заявлении он раскритиковал решение Чеферина изменить устав организации, который на данный момент ограничивает срок полномочий президентов 12 годами.

Чеферин предлагал внести поправки, которые предполагают, что первые три года его пребывания в должности не будут входить в срок его полномочий в 12 лет.