Чеферин заявил, что не будет участвовать в выборах главы УЕФА в 2027 году

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что не собирается оставаться во главе организации после 2027 года.

«Я не планирую переизбираться на пост президента УЕФА в 2027 году», — цитирует ТАСС Чеферина.

По словам спортивного функционера, он устал от коронавируса, истории с Суперлигой и обвинений, что преследует личные амбиции.

«Я скучаю по своей семье, которая не видит меня годами», — добавил Чеферин.

8 февраля сообщалось, что конгресс УЕФА проголосовал за поправки в уставе, которые позволят Чеферину избраться на четвертый срок.

Словенец возглавляет УЕФА с сентября 2016 года. Чеферин является седьмым главой организации.

В конце января 2024 года экс-игрок сборной Хорватии и «Милана» Звонимир Бобан покинул пост руководителя футбольного департамента УЕФА. В своем заявлении он раскритиковал решение Чеферина изменить устав организации, который на данный момент ограничивает срок полномочий президентов 12 годами.

Чеферин предлагал внести поправки, которые предполагают, что первые три года пребывания в должности не будут входить в срок полномочий 12 лет.