Чеферин хочет снять ограничения, которые мешают ему переизбираться на новый срок в УЕФА

Президент УЕФА Александер Чеферин рассчитывает снять ограничения, из-за которых он не может оставаться во главе организации, сообщает Daily Mail.

Чеферин занял пост главы УЕФА в 2016 году. С того момента он дважды переизбирался на новый срок: в 2019 и 2023 годах. Количество президентских сроков в УЕФА ограничено тремя, поэтому он должен будет покинуть пост в 2027 году.

По информации источника, поправки, которые могут позволить 56-летнему словенцу оставаться на посту, будут вынесены на голосование членов УЕФА на конгрессе в Париже 8 февраля 2024 года.