Джек Грилиш проиграл 19 матчей подряд в английской премьер-лиге. Это антирекорд

"Тоттенхэм" обыграл "Астон Виллу" в матче 1-го тура чемпионата Англии (3:1). Полузащитник бирмингемцев Джек Грилиш потерпел 19-е поражение подряд в английской премьер-лиге, что является антирекордом турнира, сообщает Opta Sports.

Неудачная серия 23-летнего англичанина продолжается еще с сезона-2014/15, в котором он потерпел поражения в двух заключительных матчах.

В сезоне-2015/16 Грилиш провел в премьер-лиге 16 матчей, проиграв все из них, а в трех последующих сезонах "Астон Вилла" выступала в чемпионшипе.