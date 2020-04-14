Джанни Инфантино: «Пока сохраняется риск, футбол не возобновится»

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил мнение о том, когда могут повсеместно возобновиться футбольные матчи. По его словам, вопрос безопасности болельщиков и футболистов в условиях пандемии коронавируса останется первостепенным.

— Когда возобновится футбол? Это очень хороший вопрос, — цитирует L'Equipe Инфантино. — Но главное, что нужно знать: здоровье людей остается на первом месте. Здоровье — прежде всего. Пока будет сохраняться риск, мы играть не станем. Мы должны подождать, чтобы увидеть, как все развивается. Сейчас ситуация слишком серьезная. Мы начнем играть в футбол тогда, когда власти скажут нам, что это возможно. Тогда и настанет время, чтобы доиграть все турниры. Но подвергать опасности людей мы не можем.