Денис Глушаков: «Потеряли очки, какое хорошее настроение?»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков после матча 6-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:0) подвел итоги игры и рассказал об эпизоде с удалением Ризвана Уциева.

— У вас хорошее настроение. Довольны? — вопрос Глушакову.

— Мы потеряли очки, какое хорошее? Но в принципе в таком трудном матче одно очко — хороший результат. Тем более на выезде, когда весь матч играли в меньшинстве. У нас были моменты, если бы реализовали, могли бы увезти победу. Настрой хороший и положительный, еще можем выполнить все задачи.

— Что произошло в эпизоде с удалением?

— По горячим следам не хочется говорить. В повторе еще не видел момента. Была какая-то контратака, соперники разыграли мяч. Приедем и разберем, чтобы не повторялось. У нас был боевой настрой, знали, что будет сложно. Но мы не хотели уступать.

— В концовке вам получилось сдержать навал «Зенита».

— Да, мы старались из выжимать, хотя в меньшинстве играть сложно. А у них и центральные защитники стали подключаться. Предполагали, что они задействуют фланги, поэтому то, что мы ждали и случилось. (Дмитрий Зимин)