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«Бавария» отказалась от трансфера Манджукича

17:34
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«Бавария» больше не претендует на нападающего «Ювентуса» Марио Манджукича. Мюнхенский клуб отказался от идеи пригласить 33-летнего хорвата, сообщает Sport Bild.

«Бавария» намеревалась укрепить линию атаки этим летом. Основной целью клуба был вингер «Манчестер Сити» Лерой Сане, но игрок получил серьезную травму. Теперь «Бавария» договорилась с нападающим «Барселоны» Филиппе Коутинью.

Сам Манджукич надеялся на возвращение в «Баварию». В минувшем сезоне форвард провел 33 матча в футболке «Ювентуса», отличившись десятью голами и семью ассистами.

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