Бас Дост близок к переходу в «Айнтрахт». Игроком интересовался «Зенит».
17 августа 2019, 23:36
Нападающий «Спортинга» Бас Дост может перейти в «Айнтрахт». Немецкий клуб ведет переговоры о переходе голландского форварда, сообщает официальный сайт команды из Франкфурта.
Ранее сообщалось, что 30-летний нападающий собирается покинуть Португалию. В числе претендентов на нападающего назывался «Зенит».
Дост не будет включен в состав «Спортинга» на матч 2-го тура чемпионата Португалии против «Браги». С момента перехода в лиссабонский клуб 30-летний нападающий забил 76 голов в 84 матчах чемпионата Португалии.
.@eintracht beabsichtigt eine Verpflichtung von Bas Dost von @sporting_CP. Mehr dazu hier ?#SGEhttps://t.co/iIs5YA6LTy— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) August 17, 2019