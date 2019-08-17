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Бас Дост близок к переходу в «Айнтрахт». Игроком интересовался «Зенит».

17 августа 2019, 23:36
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Нападающий «Спортинга» Бас Дост может перейти в «Айнтрахт». Немецкий клуб ведет переговоры о переходе голландского форварда, сообщает официальный сайт команды из Франкфурта.

Ранее сообщалось, что 30-летний нападающий собирается покинуть Португалию. В числе претендентов на нападающего назывался «Зенит».

Дост не будет включен в состав «Спортинга» на матч 2-го тура чемпионата Португалии против «Браги». С момента перехода в лиссабонский клуб 30-летний нападающий забил 76 голов в 84 матчах чемпионата Португалии.

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