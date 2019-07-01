"Атлетик" подписал контракт с вратарем "Барселоны" Хокином Эскьетой до 2023 года, сообщает официальный Twitter клуба.
Эскьета провел в составе резервной команды "Барселоны" 10 матчей в Сегунде отыграв в них 90 минут и не пропустив ни одного гола. Испанец перешел в каталонский клуб из "Осасуны" в январе 2016 года.
По состоянию на 29 июня его трансферная стоимость составляла 200 тысяч евро, по данным transfermarkt.
🔛 🔴⚪ El portero @JokinEzkieta ha firmado ✒ con el #AthleticClub hasta junio de 2⃣0⃣2⃣3⃣. https://t.co/cXmHAd19r6– Athletic Club (@AthleticClub) July 1, 2019
Ongi etorri Jokin! 🦁👋
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