Алексей Сапогов вызвал на бой Магомеда Исмаилова
Бывший нападающий «Волги» Алексей Сапогов вызвал на поединок бойца MMA Магомеда Исмаилова.
«Обращение к Магомеду Исмаилову. Магомед, может ты вместо двух этих ребят против меня выйдешь? На словах они очень смелые и даже дерзкие. А на деле даже в Дагестане один на один боятся встретится! Я серьезно! Звони, пиши. Обсудим, где, когда, на каких условиях», — написал Сапогов в Instagram.
Ранее Сапогов вызвал на бой бывшего нападающего «Анжи» Шамиля Асильдарова.
В мае в интервью «СЭ» экс-форвард «Анжи» Шамиль Лахиялов рассказывал о конфликте Асильдарова и Сапогова.
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