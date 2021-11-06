Матч чемпионата Ирландии был прерван из-за фейерверков на поле
Матч чемпионата Ирландии между «Уотерфордом» и «Шэмроком» был прерван из-за фейерверков, которые выпустили на поле болельщики гостей, сообщает RTE.
По информации источника, полузащитник «Уотерфорда» Энтони Уордсуорт пострадал от искр фейерверков, схватился за лицо и не смог продолжать встречу.
Судья остановил игру и увел команды с поля. Встреча возобновилась через 10 минут и завершился победой «Шэмрока» со счетом 3:1.
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