Александр Мостовой — о русском аналоге игры FIFA: «Мостовой и Аршавин на обложке — было бы неплохо»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой рассказал, что был бы не против появления на обложке российского футбольного симулятора.

«Соглашусь, что на обложке российского аналога FIFA из наших легенд должны быть Мостовой и Аршавин. Опять же, это я согласен, а другой скажет: «Нет» — и так далее. Сейчас мое поколение вспомнят те, кто реально любит футбол. Я вчера встречался с человеком, который болеет за меня с 1990 года. Он говорит: «Я хотел такие же длинные волосы, как у тебя в матче против «Наполи». У каждого свои кумиры. Но Аршавин и Мостовой на обложке — было бы неплохо», — приводит слова Мостового Legalbet.gg.

Аршавин ранее попросил Владимира Путина создать отечественный аналог футбольного спортивного симулятора.