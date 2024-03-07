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7 марта, 18:06

Александр Мостовой — о русском аналоге игры FIFA: «Мостовой и Аршавин на обложке — было бы неплохо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой рассказал, что был бы не против появления на обложке российского футбольного симулятора.

«Соглашусь, что на обложке российского аналога FIFA из наших легенд должны быть Мостовой и Аршавин. Опять же, это я согласен, а другой скажет: «Нет» — и так далее. Сейчас мое поколение вспомнят те, кто реально любит футбол. Я вчера встречался с человеком, который болеет за меня с 1990 года. Он говорит: «Я хотел такие же длинные волосы, как у тебя в матче против «Наполи». У каждого свои кумиры. Но Аршавин и Мостовой на обложке — было бы неплохо», — приводит слова Мостового Legalbet.gg.

Аршавин ранее попросил Владимира Путина создать отечественный аналог футбольного спортивного симулятора.

Источник: Legalbet.gg
Александр Мостовой
Андрей Аршавин
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2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
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 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
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 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Спартак – Урал
 - : -
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