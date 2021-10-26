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Адвокат Марадоны заявил, что легендарный футболист умер из-за ошибок врачей

09:40
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Матиас Морла, адвокат легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, заявил, что его клиент умер в результате плохого лечения.

«Врачами было сделано много ошибок. Марадона умер, потому что его сердце взорвалось. Ранее я сообщил всем о состоянии Диего. Но после его смерти мы поняли, что это произошло из-за количества воды, которое скопилоись в теле. Решение семьи лечить его дома было сумасшедшим. Было необходимо, чтобы он оставался в клинике», — приводит слова Морлу FOX Sports.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет из-за острой сердечной недостаточности, которая привела к отеку легких.

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