Адвокат Марадоны заявил, что легендарный футболист умер из-за ошибок врачей

Матиас Морла, адвокат легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, заявил, что его клиент умер в результате плохого лечения.

«Врачами было сделано много ошибок. Марадона умер, потому что его сердце взорвалось. Ранее я сообщил всем о состоянии Диего. Но после его смерти мы поняли, что это произошло из-за количества воды, которое скопилоись в теле. Решение семьи лечить его дома было сумасшедшим. Было необходимо, чтобы он оставался в клинике», — приводит слова Морлу FOX Sports.